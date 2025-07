Il Barcellona può rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario entro agosto (e lanciare l’assalto a Lookman)

Scrive Mundo Deportivo: "Il Barcellona attende il completamento della relazione di revisione contabile sul bilancio 2024-25". In caso di esito positivo, Tmw parla di Lookman come obiettivo concreto

Il Barcellona, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo quest’oggi, può rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario della Liga entro il prossimo agosto. In questo modo i catalani avrebbero via libera sul mercato, dove hanno già messo nel mirino diversi calciatori di serie A come Yildiz, Leao, Vlahovic e soprattutto Lookman che piace anche al Napoli. A seguire quanto si legge su Mundo Deportivo.

Il Barcellona si aspetta di poter far mercato ad agosto

“Il Barcellona attende il completamento della relazione di revisione contabile sul bilancio 2024-25 entro l’inizio di agosto per tornare alla regola del fair play finanziario 1:1 della Liga. Ciò consentirebbe al club di ingaggiare Joan Garcia e Wojciech Szczesny, con nuovi contratti fino al 2027, prima dell’inizio del campionato a Maiorca sabato 16 agosto. E persino un nuovo esterno sinistro entro le possibilità finanziarie del club”.

“Tuttavia bisogna vedere se LaLiga convaliderà la relazione del revisore dei conti del Barcellona, col club catalano che dovrà confermare l’impegno di pagamento. L’equazione per il ritorno del Barcellona alla regola dell’1:1 durante questa sessione di calciomercato estiva richiede una partenza significativa, idealmente a luglio. Tra le opzioni sul tavolo ci sono la possibile partenza di Marc ter Stegen. Oppure un altro trasferimento significativo che consentirebbe di fare gli acquisti pianificati dalla dirigenza. Il portiere tedesco non è incluso nei piani del Barcellona dopo l’acquisto di Joan Garcia e la continuità di Szczesny. Non sarà comunque facile in quanto il tedesco ha un contratto fino al 2028 con stipendio alto”.

Questo, invece, quanto riportato da Tmw sul possibile interessamento a Lookman e altri giocatori della serie A.