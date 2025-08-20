La Fiorentina spende 25 milioni per il centravanti Piccoli, operazione perché va via Moise Kean?

Un acquisto sorprendente, che aumenta i rumors sul centravanti della Nazionale e il Napoli che sta cercando il sostituto di Lukaku

La Fiorentina spende 25 milioni per Piccoli, operazione perché va via Moise Kean?

Sorprende e non poco l’operazione imbastita dalla Fiorentina che va a prendere dal Cagliari il 24enne Roberto Piccoli di professione centravanti. Un buon calciatore che ha fatto molto bene al suo primo anno in Sardegna: ha segnato 10 reti in 37 presenze. Piccoli è un centravanti d’area, grosso fisicamente (è alto un metro e novanta), è dotato anche di signor tiro.

Acquisto sorprendente, dicevamo, perché la Fiorentina ha già Moise Kean, Dzeko, oltre a Gugdmundsson. L’operazione ovviamente aumenta la paura dei tifosi della Viola per quel che concerne il futuro di Moise Kean. A Firenze temono che l’azzurro possa essere acquistato dal Napoli che è alla ricerca di un sostituto di Lukaku.

Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il belga durante il lungo periodo di stop. E nell’ambiente Fiorentina, tra appassionati ed addetti ai lavori, è sempre più forte la preoccupazione che il club azzurro possa fiondarsi su Moise Kean. È tornata la paura, come un mese e mezzo fa. Allora, però, Moise aveva la clausola rescissoria da 52 milioni. Oggi il prezzo è libero. Anche se a gennaio per Comuzzo Commisso sparò cifre che nemmeno per Franco Baresi. Va però ricordato che Commisso alla fine i migliori li ha sempre venduti. Tutti. Alla Juventus.

Firenze ha paura. Lo si evince facendosi un giro sul web e sui social, dove il nome del centravanti classe 2000 (per i giovani De Laurentiis investirebbe) è tornato in auge in riferimento a un possibile approdo all’ombra del Vesuvio. Fino a metà luglio, Kean poteva essere comprato da chiunque grazie ad una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Adesso non è sul mercato ma nel calcio, si sa, tutto dipende dal “vil denaro”. Se deciderà di puntare sull’attaccante di Vercelli, il Napoli dovrà trattare con il club viola. Eventualmente, la base di partenza sarà proprio il “cinquantino” previsto in precedenza dalla clausola.

Intanto, come dicevamo, in Toscana si respira ansia crescente tra i tifosi. Sotto i post di siti e pagine che seguono la Fiorentina, spuntano infatti sempre più messaggi di coloro che non vedono l’ora si concluda la finestra di mercato.

Non sono pronto a #Kean accostato tutti i giorni al #Napoli per via dell’infortunio di #Lukaku 🙄 Finirà sto calciomercato eh#Fiorentina — 🟣FIORENTINISMO🟣 (@Federic24378468) August 18, 2025

Poi c’è chi sottolinea la portata economica dell’operazione, dimenticando però che il Napoli ha ampia disponibilità e forse sarebbe anche disposto a fare un sacrificio per un calciatore che dà ampie garanzie.

In tempi di clausola l’infortunio di Lukaku avrebbe potuto rappresentare una minaccia per la #Fiorentina, ma ora Kean è irraggiungibile. E il Napoli guarda in Inghilterrahttps://t.co/UEQvYxkM8F — Fiorentinanews.com (@Fiorentinanews) August 19, 2025

Come si evolveranno gli scenari solo il tempo può dirlo. Quel che è certo, tuttavia, è che Firenze oggi trema mentre a Napoli qualcuno già comincia a sognare.