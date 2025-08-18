Lukaku sarà operato e starà fuori almeno tre mesi: possibile riabilitazione in Belgio (Hln)

"Considerato l'eccellente rapporto di Lukaku con i fisioterapisti Lieven Maesschalck e Bert Driessen, ci sono buone probabilità che si riabiliti in Belgio"

Romelu Lukaku sarà sicuramente operato e resterà fuori almeno tre mesi: è questa l’ultima indiscrezione rilanciata dal portale Hln.be. Dunque secondo la fonte belga l’operazione non è un dubbio ma una certezza. Una notizia che sicuramente non farebbe piacere al Napoli. A seguire quanto si legge.

Lukaku sarà operato, le ultime dal Belgio

“Lukaku dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla coscia sinistra e dovrà restare fuori per almeno tre mesi. È il duro verdetto per “Big Rom”, infortunatosi la scorsa settimana nell’ultima partita di precampionato del Napoli. La sua espressione non prometteva nulla di buono: panico puro. Lukaku ha capito subito che la situazione era grave. L’inquietante diagnosi è stata confermata dal Napoli oggi”.

“Considerato l’eccellente rapporto di Lukaku con i fisioterapisti Lieven Maesschalck e Bert Driessen, ci sono buone probabilità che si riabiliti in Belgio. Potrebbe anche sottoporsi a un intervento chirurgico in Belgio, ma le visite sono ancora in corso. Dopo l’intervento, Lukaku sarà fuori gioco per almeno tre mesi. Una battuta d’arresto significativa sia per il giocatore che per il Napoli. I campioni d’Italia hanno perso la loro punta di diamante in attacco e devono trovare urgentemente un sostituto che possa beneficiare degli assist di Kevin De Bruyne”.

“Per Lukaku stesso, questo è un duro colpo. Ironicamente ha subito l’infortunio più grave della sua carriera proprio mentre stava vivendo la sua migliore preparazione precampionato da anni. Nelle ultime stagioni, Lukaku ha costantemente saltato gran parte della preparazione precampionato a causa di motivi legati al mercato. Di conseguenza, ha spesso iniziato la stagione in ritardo. Questa volta aveva cominciato con Antonio Conte e il Napoli fin dal primo giorno di ritiro ed era incredibilmente motivato per la nuova stagione”.

“Ma invece dovrà iniziare mesi di riabilitazione. Il rischio di infortuni muscolari aumenta costantemente con l’età, soprattutto per giocatori massicci ed esplosivi come Romelu Lukaku che ha ora 32 anni. Ne aveva 16 quando ha debuttato nel calcio professionistico nell’agosto 2009, e quindi ha una carriera lunga 16 anni. Quel debutto precoce ha causato una notevole usura al suo fisico, e il nostro connazionale ora ne sta pagando il prezzo”.

“L’infortunio di Lukaku preoccupa anche il Ct della nazionale belga Rudi Garcia. Oltre a una serie di partite di Serie A e Champions League con il Napoli, Lukaku salterà anche le restanti sei partite di qualificazione ai Mondiali dei Red Devils. La caccia al centesimo gol internazionale di “Big Rom” è stata sospesa. Lukaku avrebbe dovuto giocare per i Red Devils contro il Kazakistan il 7 settembre”.

“Lukaku non giocherà più per i Red Devils quest’anno. Salterà anche le partite di ottobre contro Macedonia del Nord e Galles, e le gare di ritorno contro Kazakistan e Liechtenstein. Gli ottimisti diranno che potrebbe essere in piena forma per i Mondiali della prossima estate negli Stati Uniti. Tuttavia, i Red Devils devono ancora assicurarsi la qualificazione senza di lui”.