Lo United vuole almeno una quarantina di milioni. Ci sono anche Krstovic, così come gli italiani Piccoli e Pinamonti. E poi il nigeriano del Genk Arokodare

Hojlund e gli altri, la lunga lista per il post Lukaku. Ma il Napoli ha già speso 155 milioni (Gazzetta)

Ora comincia una nuova fase per il Napoli che pensava di essersi mosso con anticipo sul mercato. Ma non aveva fatto i conti col destino. L’infortunio di Lukaku cambia tutto. Il belga resterà fuori almeno cinque-sei mesi, mai come questa volta c’è la più totale incertezza sui tempi di recupero. Sono cominciati a circolare i primi nomi per il sostituto. Il favorito è Hojlund ma su di lui c’è anche il Milan.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Hojlund sarebbe un innesto a presa rapida, conosce l’Italia, non dovrebbe ambientarsi, sarebbe favorito dalla presenza di McTominay per inserirsi nel Napoli, vede la porta e garantisce fedeltà al Progetto: poi ci sono le intenzioni dello United, che vuol far cassa (una quarantina di milioni, magari di più) e quelle del Napoli, che ha già speso 155 milioni. Ma una lista è stata stilata, neanche troppo scarna, con calciatori che hanno le caratteristiche più varie e stanno tutti alle spalle di Hojlund. Krstovic (25), montenegrino del Lecce, bottega cara nella quale Manna si presenterà solo dopo difficoltà eventuali con il Manchester. In Italia ci sono due giovanotti con un identikit prossimo a quello della punta di riferimento per Conte: Roberto Piccoli (24) del Cagliari e Andrea Pinamonti (26) del Sassuolo; e in Europa c’è dell’altro, ad esempio Tolu Arokodare che ha fatto bene col Genk : 32 gol in 89 gare. Ma queste si chiamano suggestioni (forse).

Il Napoli in contatto col Manchester United per il prestito di Hojlund (Romano)

Arrivano novità sul possibile nuovo attaccante del Napoli, dopo che gli esami di Romelu Lukaku hanno riscontrato che il belga dovrà stare ai box per più di tre mesi. Da Zirkzee a Hojlund, sono diversi i nomi in orbita azzurra. A seguire quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su “X”.

“Il Napoli ha avuto contatti diretti con il Manchester United oggi a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku, che sarà fuori per più di 3 mesi. Il Napoli ha chiesto condizioni per il prestito di Rasmus Højlund. Il Manchester United vuole trattenere Joshua Zirkzee, ma nessun contatto nonostante i contatti di oggi. Piano chiaro di Rúben Amorim”.

🚨 Napoli had direct contact with Man United today following Romelu Lukaku’s injury as he’ll be out more than 3 months. Napoli asked for loan deal conditions for Rasmus Højlund. 🇩🇰 Man United want to keep Joshua Zirkzee, no talks despite links today. Clear plan by Rúben Amorim. pic.twitter.com/mOIiM1xqxW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Sul canale youtube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha aggiunto:“Confermate le tempistiche raccontate per Lukaku. Più grave del previsto, oltre i tre mesi di stop e vi confermo tre mesi, tre mesi e mezzo, poi vediamo se si opererà o meno ma si andrà oltre i tre mesi ed il Napoli si guarda intorno. Una prima chiamata c’è stata per Pinamonti, una richiesta d’informazioni, ma il ds Manna lavora su più piste. Vi smentisco quella per Zirkzee, è stato accostato con forza, ma secondo le nostre fonti lo United lo considera importante e non intende privarsi di lui e lui vuole restare lì per fare il suo percorso in Premier. E’ una pista impraticabile. Vedremo le altre piste, ma sicuamente una è quella di Pinamonti, ce ne sono altre e siamo solo all’inizio. Ma vi escludo subito Zirkzee”.

A conferma di quanto il club inglese sia più propenso a vendere il danese piuttosto che l’ex Bologna, arrivano le ultime anche dal portale Tmw che di seguito vi proponiamo.

“La prima richiesta di Antonio Conte porta a Joshua Zirkzee, ex Bologna per il quale è stato effettuato un sondaggio con il Manchester United. La riposta dei Red Devils è stata negativa: il club di Old Trafford non ha intenzione di privarsi di Zirkzee. Come controproposta, però, lo United avrebbe fatto il nome di Rasmus Hojlund, centravanti danese per il quale è da tempo in essere una trattativa con il Milan. Da capire come si muoverà a questo punto il Napoli: data la sua giovane età, Hojlund avrebbe il vantaggio di poter consentire l’inserimento nella lista Serie A di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda altre soluzioni, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra la società di Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Andrea Pinamonti, rientrato al Sassuolo dal Genoa e sondato di recente anche dal Villarreal in Spagna”.