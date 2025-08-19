Firenze ha paura che il Napoli si prenda Moise Kean

Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il belga durante il lungo periodo di stop. E nell’ambiente Fiorentina, tra appassionati ed addetti ai lavori, è sempre più forte la preoccupazione che il club azzurro possa fiondarsi su Moise Kean. È tornata la paura, come un mese e mezzo fa. Allora, però, Moise aveva la clausola rescissoria da 52 milioni. Oggi il prezzo è libero. Anche se a gennaio per Comuzzo Commisso sparò cifre che nemmeno per Franco Baresi. Va però ricordato che Commisso alla fine i migliori li ha sempre venduti. Tutti. Alla Juventus.

Firenze in ansia per il futuro di Kean

Firenze ha paura. Lo si evince facendosi un giro sul web e sui social, dove il nome del centravanti classe 2000 (per i giovani De Laurentiis investirebbe) è tornato in auge in riferimento a un possibile approdo all’ombra del Vesuvio. Fino a metà luglio, Kean poteva essere comprato da chiunque grazie ad una clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Adesso non è sul mercato ma nel calcio, si sa, tutto dipende dal “vil denaro”. Se deciderà di puntare sull’attaccante di Vercelli, il Napoli dovrà trattare con il club viola. Eventualmente, la base di partenza sarà proprio il “cinquantino” previsto in precedenza dalla clausola.

Leggi anche: Hojlund e gli altri, la lunga lista per il post Lukaku. Ma il Napoli ha già speso 155 milioni (Gazzetta)

Intanto, come dicevamo, in Toscana si respira ansia crescente tra i tifosi. Sotto i post di siti e pagine che seguono la Fiorentina, spuntano infatti sempre più messaggi di coloro che non vedono l’ora si concluda la finestra di mercato.

Non sono pronto a #Kean accostato tutti i giorni al #Napoli per via dell’infortunio di #Lukaku 🙄 Finirà sto calciomercato eh#Fiorentina — 🟣FIORENTINISMO🟣 (@Federic24378468) August 18, 2025

Poi c’è chi sottolinea la portata economica dell’operazione, dimenticando però che il Napoli ha ampia disponibilità e forse sarebbe anche disposto a fare un sacrificio per un calciatore che dà ampie garanzie.

In tempi di clausola l’infortunio di Lukaku avrebbe potuto rappresentare una minaccia per la #Fiorentina, ma ora Kean è irraggiungibile. E il Napoli guarda in Inghilterrahttps://t.co/UEQvYxkM8F — Fiorentinanews.com (@Fiorentinanews) August 19, 2025

Come si evolveranno gli scenari solo il tempo può dirlo. Quel che è certo, tuttavia, è che Firenze oggi trema mentre a Napoli qualcuno già comincia a sognare.