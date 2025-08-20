La Bundesliga scopre la telecronaca del tifoso e affida i diritti in Inghilterra a Mark Goldbridge

La Bundesliga cede alla telecronaca del tifoso, almeno in Inghilterra, e trasmetterà 20 partite sui canali Youtube di Mark Goldbridge (That’s Football) e Gary Neville (The Overlap), oltre che sulla BBC. Goldbridge si è aggiudicato i diritti per trasmettere 20 partite della Bundesliga in diretta in questa stagione.

The Times racconta lo storico accordo

Le telecronache del tifoso di Mark Goldbridge

Mark Goldbridge è un creator e streamer britannico diventato famoso per le sue telecronache non ufficiali delle partite del Manchester United sul canale The United Stand e, più di recente, per le sue live su YouTube e Twitch. All’anagrafe Brent Di Cesare, ha quattro canali YouTube: “The United Stand”, che contiene contenuti sul Manchester United; “That’s Football”, che contiene contenuti calcistici generali e la possibilità di guardare insieme partite non del Manchester United; “Mark Goldbridge That’s Entertainment”, che contiene clip dei suoi recenti live streaming; e “Mark Goldbridge”, che include contenuti più personali come cucina, vlog e chiacchiere generali. Il suo canale That’s Football conta 1,38 milioni di iscritti su YouTube.

Bundesliga gratis su youtube

Il suo stile è molto particolare e riconoscibile: Telecronaca “da tifoso”, una narrazione appassionata, partigiana, piena di emozioni. Sfoghi e reazioni forti: è celebre per i suoi rant contro giocatori, arbitri o allenatori quando le cose vanno male. I suoi sfoghi sono spesso diventati meme virali. Ironia e comicità involontaria: alterna momenti di frustrazione a battute improvvisate, espressioni buffe e freddure, che lo rendono divertente anche per chi non segue lo United. Commento tattico semplificato: non entra nei dettagli più tecnici, ma dà giudizi netti e immediati, spesso polarizzanti, su schemi di gioco, cambi e prestazioni individuali. Interazione con il pubblico: essendo in live streaming, legge e risponde spesso alla chat, creando un’esperienza “da pub virtuale” più che da tribuna stampa.

Bundesliga a caccia di nuovi tifosi

In un comunicato sul suo account X, il canale ha dichiarato: “That’s Football trasmetterà 20 partite della Bundesliga in diretta il venerdì sera e creerà 34 show settimanali nel 25-26: il primo canale di creator con diritti ufficiali di un campionato. Un accordo storico che colloca That’s Football al fianco di Sky, BBC e Amazon nella strategia della Bundesliga per il Regno Unito”. La copertura inizierà venerdì con la partita del Bayern Monaco contro l’RB Lipsia, che, insieme a tutte le altre partite del venerdì sera per le prossime due stagioni, sarà trasmessa in diretta su That’s Football, The Overlap e sulle piattaforme BBC (sito web e iPlayer). Il canale di Goldbridge trasmetterà le partite nel suo consueto formato “watchalong”, con tutte le partite visibili gratuitamente.

I sui canali hanno oltre 2,7 milioni di follower

Goldbridge ha costruito il suo seguito partendo dal canale YouTube The United Stand per i tifosi del Manchester United, che ha 2,15 milioni di iscritti e altri 2,7 milioni di follower su X. Il successo del suo canale YouTube lo ha portato ad avere una rubrica sulla radio talkSPORT per due anni, terminata alla fine della stagione 2023-24. I diritti per la diretta della Bundesliga erano precedentemente detenuti da Sky Sports, che aveva un accordo a lungo termine. L’emittente continuerà a mostrare le partite del sabato alle 17:30, mentre Amazon trasmetterà tutte le partite della domenica, ma gli utenti dovranno pagare per vederle. Ciò significa che le partite della massima divisione tedesca saranno disponibili su cinque diverse piattaforme nel Regno Unito.