Il Napoli ha umiliato il Milan sul centravanti. Capuano: rovesciamento strutturale dei rapporti di forza

Il calciomercato ha certificato quel che il campo ha chiarito con forza negli ultimi campionati (fatta eccezione per lo scudetto vinto con Pioli e ai tempi di Maldini). E cioè che il Napoli è superiore al Milan. Ma questa sessione, con la ricerca del centravanti, ha sancito che anche come società il Napoli è ormai nettamente superiore. Il club di De Laurentiis viaggia in un’altra dimensione rispetto al club rossonero (e ormai probabilmente anche al resto delle società italiane). In realtà non c’è nemmeno notizia. È tutto fin troppo evidente. Anche se il campo tre stagioni fa sancì in Champions la vittoria dei rossoneri nello scontro diretto nei quarti di finale. Furono due partite condizionate dagli infortuni che falcidiarono gli azzurri e qualcuno sostiene anche da decisioni arbitrali dubbie.

Il Milan è uscito malissimo da questo braccio di ferro sul mercato col Napoli. La corsa al centravanti ha chiarito in via definitiva i reali rapporti di forza tra le due società. Il Napoli in una settimana ha chiuso Hojlund mentre il Milan ancora arranca, ha persino provato a soffiare il danese al Napoli e ha clamorosamente fallito. E ha finito per ridursi a prendere Harder che al momento è poco più di un giocatore promettente (era il secondo di Gyokeres allo Sporting). Entrambi sono danesi. Harder ha una presenza in Nazionale. Hojlund 26 con 8 gol segnati. Ha giocato l’Europeo da titolare.

Nelle ore in cui il #Milan prende #Harder, il #Napoli si avvicina alla chiusura per #Hojlund.

Magari il campo ribalterà le sensazioni di oggi che sono quelle di un rovesciamento strutturale dei rapporti di forza tra i due club.