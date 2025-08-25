Hojlund si avvicina, operazione da 45 milioni. Napoli pronto al prestito con obbligo legato ai bonus (Di Marzio)
C'è l'accordo con il calciatore. L'obbligo sarebbe legato ad alcune condizioni (gol, presenze e qualificazione in Champions del club)
Gianluca Di Marzio scrive che la trattativa è in dirittura d’arrivo.
Come raccontato nelle scorse ore, il Napoli è al lavoro per cercare di portare Rasmus Højlund in maglia azzurra.Proprio in questi istanti è stata raggiunta l’intesa di massima con il calciatore ex Atalanta, e ci sono stati passi avanti anche nella trattativa con il Manchester United sulla base di un prestito con opzione.
Il Napoli, però, è intenzionato a chiudere l’operazione eventualmente anche con altre formule. La trattativa infatti potrebbe anche chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo legato ad alcune condizioni (gol, presenze e qualificazione in Champions del club). La cifra trattativa si aggira sui 45 milioni euro.
Attualmente il Napoli ha come priorità in questi ultimi giorni di mercato di chiudere per un attaccante, per poi concentrarsi e lavorare al centrocampo dove restano sempre vivi i nomi di Brescianini ed Elmas.
Per Hojlund il Napoli ha pronto un contratto fino al 2030 (5 milioni all’anno) (Schira)
Oggi sembra essere il giorno di Hojlund al Napoli. Ha lanciare la notizia è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di SkySport .
Nicolò Schira rilancia ribadendo che è previsto per oggi un incontro con i suoi agenti
“Prevista per questo pomeriggio una call conference tra il Napoli e gli agenti di Rasmus Hojlund per cercare di raggiungere un accordo”.
