Il Borussia Dortmund vince la battaglia contro l’estrema destra tedesca: ritirato l’adesivo giallo e nero

In questi giorni è in corso una battaglia del Borussia Dortmund contro l’estrema destra tedesca locale (Afd) che usa gli stessi colori (il giallo e nero), lasciando intuire un certo legame tra le due entità. Cosa che ovviamente non c’è e dalla quale il club ha preso le distanze. A seguire quanto riportato dal der Spiegel con gli ultimi aggiornamenti che vedono il Borussia Dortmund vincitore della battaglia legale.

Il Borussia Dortmund vince la battaglia contro l’Afd: nessun legame con l’estrema destra tedesca

“L’Afd di Dortmund non distribuirà più un adesivo con lo slogan “Nero e giallo per il calcio, blu la domenica” durante la campagna elettorale locale. Ieri, l’associazione distrettuale del partito ha firmato una lettera con cui aderisce alla richiesta del Borussia Dortmund. Il club della Bundesliga lo ha annunciato oggi”.

“Con la dichiarazione, l’associazione distrettuale dell’Afd di Dortmund si impegna “ad astenersi dal condurre pubblicità elettorale utilizzando i colori del club a fini di formazione dell’opinione politica, altrimenti è prevista una penale contrattuale da stabilire per ogni caso di violazione”, ha dichiarato il club nel suo comunicato. Il membro del Bundestag Matthias Helferich, che ha ricevuto la lettera di diffida insieme all’associazione distrettuale dell’Afd, ha confermato”.

“Il Borussia Dortmund aveva dato al partito e a Helferich tempo fino a oggi per tornare indietro sui propri passi. La controparte dovrà inoltre sostenere le spese di circa 4.000 euro”.

“Nella lettera di diffida, il Dortmund ha sostenuto di non dover accettare l'”appropriazione” dei colori del club da parte dell’Afd. Il documento degli avvocati del club affermava: “Lo stemma iconico del nostro cliente, così come i colori del club e tutta la comunicazione, presentano una combinazione di colori nero e giallo, unica nel panorama calcistico e riconosciuta a livello mondiale””.

Leggi anche: Il Borussia Dortmund fa causa all’estrema destra tedesca: usa i loro colori per fare campagna elettorale

Un portavoce del club aveva dichiarato all’agenzia di stampa Dpa: “A nostro avviso, si tratta di un tentativo illecito di stabilire un collegamento tra il Borussia e una posizione politica. Un comportamento che può suggerire che un tifoso del Borussia voterebbe o dovrebbe votare contemporaneamente per l’Afd. Non vogliamo permettere questa impressione, che contraddice i valori del Borussia Dortmund”. Oggi, il club ha scritto nella sua dichiarazione: “Il Bvb ha vinto””.