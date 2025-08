Il Borussia Dortmund fa causa all’estrema destra tedesca: usa i loro colori per fare campagna elettorale

Il Borussia Dortmund si oppone fermamente all’uso politico dei propri colori sociali da parte dell’AfD di Dortmund. Il club ha deciso di intraprendere azioni legali per difendere la propria immagine e i suoi valori.

Borussia Dortmund si difende contro una pubblicità elettorale dell’AfD di Dortmund (Faz)

L’articolo di Faz descrive la situazione in questo modo:

Come riportato dalle ‘Ruhr Nachrichten’, il motivo sarebbe un adesivo del partito con la scritta ‘Beim Fußball Schwarz-Gelb – Am Sonntag Blau’ (‘Nel calcio nero-giallo – la domenica blu’). L’adesivo fa riferimento ai colori sociali del club di calcio della Bundesliga e alle elezioni comunali del 14 settembre in Renania Settentrionale-Vestfalia.

In una dichiarazione del Bvb, in possesso delle ‘Ruhr Nachrichten”’, si legge: «Dopo un’attenta verifica, il Borussia Dortmund ha deciso di agire legalmente contro questa forma di pubblicità elettorale e di far valere i propri diritti di ingiunzione contro il circolo AfD di Dortmund».

Secondo il club, qui si tenta illegalmente di creare un collegamento tra il Bvb e una certa posizione politica o comportamento di voto, suggerendo che ‘un tifoso del Bvb voterebbe o dovrebbe votare AfD’. Il club non vuole permettere questa impressione, poiché ‘contrasta con i valori del Borussia Dortmund’.”

L’uso politico dei colori da parte dell’AfD (Süddeutsche)

La Süddeutsche Zeitung, inoltre, riporta: