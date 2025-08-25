Hojlund, oggi il Napoli proverà a chiudere con lo United (Di Marzio)

Il Napoli è in fermento, nonostante la vittoria contro il Sassuolo e la brillante prestazione di McTominay e De Bruyne, serve un attaccante che possa sostituire Lukaku infortunato. Non ci sono alternative. Il nome in lizza in questo momento, in cui manca una sola settimana alla chiusura del mercato è quello di

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha postato alcuni aggiornamenti sulla trattativa del Napoli per Hojlund

“Napoli , oggi giornata importante per Hojlund: gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre più alla chiusura per l’attaccante dello United”

Hojlund, il Napoli deve evitare la beffa. Conte ha parlato chiaro col Napoli e De Laurentiis

Conte ha urgente bisogno di un bomber da utilizzare come titolare e l’ha individuato nel danese Rasmus Hojlund, ex Atalanta e in uscita dal Manchester United. È lui il prescelto in attesa del ritorno di Big Rom: decisivo nella scorsa stagione per la conquista dello scudetto e leader silenzioso – grazie alla sua esperienza internazionale – all’interno dello spogliatoio. Perderlo è stato un handicap gravissimo, non sostituirlo bene sarebbe un harakiri.

Mai dire mai, dopo i gravissimi errori commessi sul mercato di gennaio con la mancata sostituzione di Kvaratskhelia. Ma Conte ha parlato chiaro con De Laurentiis e questa volta non si aspetta brutte sorprese dal Napoli. I due hanno trascorso ieri insieme una giornata di parziale relax a Ischia, a bordo della barca del presidente. È stata l’occasione per fare il punto sulle trattative in corso e il nome di Hojlund è stato quello più sponsorizzato dal tecnico azzurro, alla vigilia delle 48 ore della verità per l’acquisto del bomber danese. Su di lui ci sono pure Lipsia e Milan e non c’è dunque più tempo da perdere, per evitare di essere beffati dalla concorrenza. Il giocatore ha messo un promettente “ like” al post dopo il gol di McTominay, suo ex compagno a Manchester. Amicizia e affetti possono avere un peso decisivo e lo stesso vale per Elmas, che spinge per tornare. L’organico è corto pure a centrocampo.