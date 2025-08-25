Home » Il Campo » Calciomercato

Hojlund, oggi il Napoli proverà a chiudere con lo United (Di Marzio)

"Napoli, oggi giornata importante per Hojlund: gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre più alla chiusura per l'attaccante dello United"

Hojlund

Manchester United's Danish striker #11 Rasmus Hojlund and Bayern Munich's South Korean defender #03 Kim†Min-Jae vie for the ball during the UEFA Champions League group A football match between Manchester United and FC Bayern Munich at Old Trafford stadium in Manchester, north west England, on December 12, 2023. (Photo by PETER POWELL / AFP)

Il Napoli è in fermento, nonostante la vittoria contro il Sassuolo e la brillante prestazione di McTominay e De Bruyne, serve un attaccante che possa sostituire Lukaku infortunato. Non ci sono alternative. Il nome in lizza in questo momento, in cui manca una sola settimana alla chiusura del mercato è quello di Hojlund per cui il Napoli ha già ottenuto il sì dal club inglese e attende quello del calciatore per cui è disposto a sborsare uno stipendio di 4,5 milioni fino al 2026
L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha postato alcuni aggiornamenti sulla trattativa del Napoli per Hojlund
Napoli, oggi giornata importante per Hojlund: gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre più alla chiusura per l’attaccante dello United”

Hojlund, il Napoli deve evitare la beffa. Conte ha parlato chiaro col Napoli e De Laurentiis

Conte ha urgente bisogno di un bomber da utilizzare come titolare e l’ha individuato nel danese Rasmus Hojlund, ex Atalanta e in uscita dal Manchester United. È lui il prescelto in attesa del ritorno di Big Rom: decisivo nella scorsa stagione per la conquista dello scudetto e leader silenzioso – grazie alla sua esperienza internazionale – all’interno dello spogliatoio. Perderlo è stato un handicap gravissimo, non sostituirlo bene sarebbe un harakiri.

Mai dire mai, dopo i gravissimi errori commessi sul mercato di gennaio con la mancata sostituzione di Kvaratskhelia. Ma Conte ha parlato chiaro con De Laurentiis e questa volta non si aspetta brutte sorprese dal Napoli. I due hanno trascorso ieri insieme una giornata di parziale relax a Ischia, a bordo della barca del presidente. È stata l’occasione per fare il punto sulle trattative in corso e il nome di Hojlund è stato quello più sponsorizzato dal tecnico azzurro, alla vigilia delle 48 ore della verità per l’acquisto del bomber danese. Su di lui ci sono pure Lipsia e Milan e non c’è dunque più tempo da perdere, per evitare di essere beffati dalla concorrenza. Il giocatore ha messo un promettente “ like” al post dopo il gol di McTominay, suo ex compagno a Manchester. Amicizia e affetti possono avere un peso decisivo e lo stesso vale per Elmas, che spinge per tornare. L’organico è corto pure a centrocampo. 

Correlate