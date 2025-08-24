Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico leccese. Ma non c'è solo lui in programma

Hojlund può dire sì al Napoli già domani, pronto a volare in Italia per le visite mediche (Repubblica)

Conte sta per avere il suo attaccante preferito per quel che concerne la sostituzione di Lukaku. Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive che il sì del danese potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì.

Ecco quel che riporta Repubblica:

Il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico leccese, che resta comunque in attesa anche di un terzino ( lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini. I campioni d’Italia vogliono chiudere in bellezza il mercato e l’ultima settimana di trattative sarà decisiva per completare l’organico. Novità pure sul fronte dei rinnovi, con Matteo Politano pronto a firmare fino al 2028 e Amir Rrahmani vicinissimo a essere blindato a sua volta, dopo il positivo incontro di ieri mattina con i suoi agenti. Il Sassuolo è alle spalle e dietro l’angolo c’è il Cagliari: la stagione azzurra è entrata nel vivo.

Hojlund, «lo United ha detto sì, è aperto a ogni soluzione. Ora tocca al giocatore» (Fabrizio Romano)

Il Napoli ha intensificato i contatti per Rasmus Hojlund. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, nelle ultime 24 ore il club azzurro ha presentato una proposta concreta all’attaccante danese, trovando totale disponibilità dal Manchester United sulla formula del trasferimento. La partita adesso si gioca soprattutto sul piano del contratto e della volontà del giocatore.

Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: «Il Napoli nelle ultime 24 ore ha continuato a muovere passi verso Hojlund mandando una proposta al giocatore. Con lo United non ci sono problemi. Il Manchester è stato aperto a ogni tipo di soluzione, d’altronde è in uscita. Lo United che sia prestito con diritto oppure obbligo ha aperto le porte, c’è già l’accordo, nessun problema lato club».

In attesa del sì di Hojlund:

Romano prosegue: «Hojlund voleva rimanere e ora non vuole sentirsi un pacco postale e chiede l’obbligo di riscatto e non il diritto. Il Napoli è pronto a discutere della formula senza troppi intoppi. Bisogna trovare l’accordo col giocatore per progetto tecnico e contratto. Bisogna costruirlo questo contratto perché parliamo comunque di un giocatore pagato due anni fa 75 milioni. Il Napoli ci sta lavorando. Ci sono stati contatti diretti con giocatore e agenti. Il club ha spiegato anche al giocatore cosa succederà quando rientrerà Lukaku tra qualche mese. C’è anche Lucca. Insomma, il Napoli ha spiegato a Hojlund perché vuole prenderlo.L’affare non è ancora fatto. Ogni giorno al Napoli vengono offerti giocatori ma il club ha voluto concentrarsi solo su Hojlund. Vediamo come andrà a finire».