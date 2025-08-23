Hojlund costa tra i 40 e i 45 milioni, e il Napoli ne ha spesi già 155 (Gazzetta)

Hojlund o arriva in prestito con diritto di riscatto o non arriva. Sembra molto difficile che il Napoli cambi idea e accetti la possibilità di accettare il prestito con obbligo di riscatto. Sarebbe troppo oneroso per il club.

I conti ci aiuta a farli la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Il valore di Hojlund per lo United oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro e il Napoli è consapevole che in un mercato in cui ci siano prezzi per niente calmierati non ci si scandalizza dinanzi ad una valutazione del genere: però intanto altre cose andrebbero fatte, per esempio Janlu Sanchez (22) del Siviglia che continua a dire no a qualsiasi proposta della Premier League, o Eljif Elmas (26) che attende fiduciosamente un riscontro dal Lipsia, a cui è stato offerto un milione e mezzo per il prestito e altri dieci e mezzo per il riscatto (ma ora anche la Roma è in agguato). E però queste sono diventate le argomentazioni successive perché ora, avendo già speso 155 milioni di euro, non è obbligatorio essere la casalinga di Voghera per mettersi a dar di conto: e De Laurentiis, che non s’è negato investimenti, però passi assai più lunghi della gamba non ama farne. Ma l’all in su Hojlund è una tentazione, non un azzardo.

Sky Sport.De: Hojlund offerto in prestito anche al Bayern Monaco, il Napoli resta in vantaggio

Hojlund, 22 anni, è esploso all’Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita. Florian Plettenberg di Sky Sport.De segnala che il Bayern Monaco sta valutando Rasmus Højlund con la formula del prestito.

Højlund offerto al Bayern Monaco

🚨🔴 Rasmus #Højlund has been and continues to be offered to FC Bayern on loan. The option is on the table, but Bayern have not bitten yet and are exploring other possibilities. Napoli are concretely working on a loan deal for Højlund. The player’s camp expect that a decision… pic.twitter.com/sBi1wbv8zI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 22, 2025

Il club tedesco sta valutando altre opportunità e dunque per ora il Napoli resta avanti, anche se l’entourage del danese – si legge – fa sapere che per una risposta definitiva da parte del giocatore bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Dunque sarà affare questo da fine mercato anche se il Napoli ha fretta di chiudere subito per un’altra punta.