Hojlund, l’insidia dell’ultimo miglio. Il Napoli gli offre 4,5 milioni di ingaggio, poi nel 2026 si vedrà (Gazzetta)

Hojlund-Napoli. siamo nell’ultima settimana. Quella decisiva. Il Napoli vuole chiudere il colpo ma con prestito e diritto di riscatto. Niente obbligo.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

C’è una distanza (im)percettibile che separa il Napoli da Hojlund e però, come insegna il mercato, l’ultimo miglio è il più complicato da percorrere: le insidie, le comprensibili azioni di disturbo, le difficoltà di ritrovare i reciproci interessi allineati – manco fossero pianeti – svaniscono semplicemente nel momento in cui vengono depositati i contratti.

Il Napoli ha ribadito al centravanti danese ciò che gli ha sussurrato dal 17 agosto in poi, dal momento in cui – avuta la diagnosi dell’infortunio di Lukaku, ha dovuto dare un senso alle proprie idee: la scelta è tecnica, chiaramente, e di prospettiva, per le dinamiche che regolano certi atteggiamenti filosofici sul mercato è preferibile procedere con il prestito e diritto di riscatto, l’ingaggio non rappresenterebbe un problema e sarebbe trasformato dai 2,8 attuali ai 4 o 4,5 di De Laurentiis e poi si vedrà cosa fare nell’estate del 2026. Intanto, nell’offerta, c’è la possibilità di lottare per lo scudetto, quello di godersi la Champions da protagonista e il piacere di dividersi tra De Bruyne e McTominay.

Zazzaroni lancia l’«here we call»: telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo sul diritto di riscatto

Rasmus Hojlund è un obiettivo di mercato del Napoli dato che Romelu Lukaku resterà ai box diverse settimane, infortunato. L’attaccante danese ex Atalanta è in uscita dal Manchester United.

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram scrive:

Ieri telefonata McTominay-Hojlund per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto… Il Napoli è comunque sempre più vicino al danese: De Laurentiis vuole assestare il colpo finale al mercato.

Il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando scrive su X:

Napoli-Hojlund si va avanti. Al momento ballano circa 10 milioni tra domanda e offerta. Il Napoli arriva a 5 di prestito e 35 di obbligo di riscatto. Il Manchester United ne chiede 45 per il riscatto, ma si tratta con fiducia, con gli azzurri che sono a lavoro per trovare l’accordo con l’attaccante. Il Milan non si è rifatto avanti, solo Napoli al momento per il danese.

Ecco quel che riporta Repubblica:

Il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico leccese, che resta comunque in attesa anche di un terzino ( lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini. I campioni d’Italia vogliono chiudere in bellezza il mercato e l’ultima settimana di trattative sarà decisiva per completare l’organico. Novità pure sul fronte dei rinnovi, con Matteo Politano pronto a firmare fino al 2028 e Amir Rrahmani vicinissimo a essere blindato a sua volta, dopo il positivo incontro di ieri mattina con i suoi agenti. Il Sassuolo è alle spalle e dietro l’angolo c’è il Cagliari: la stagione azzurra è entrata nel vivo.