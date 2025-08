La prima stagione al Real con più ombre che luci, il Brasile non l'ha più preso in considerazione. E l'esplosione di Gonzalo nei blancos è un altro ostacolo sul suo cammino.

Il Real Madrid ha assegnato la maglia numero 10 a Kylian Mbappé per la prossima stagione, dunque si è liberata la numero 9, che dovrebbe andare ad uno tra Endrick e Gonzalo Garcia. I due giovani attaccanti potrebbero anche giocare insieme in vista della prossima stagione, ma è più probabile che uno dei due possa lasciare il club in prestito.

Endrick è costato al Real Madrid 72 milioni, perdendo il posto nel Brasile

Marca scrive:

Nei prossimi giorni si saprà chi indosserà il numero 9. I principali candidati sono Endrick e Gonzalo. Il brasiliano è uno di quegli acquisti in cui la promessa sportiva si intreccia con il potere di mercato. È stato ingaggiato in cambio di un compenso di 35 milioni di euro, più una serie di bonus che porterebbero la cifra fino a 72 milioni. La prima stagione di Endrick al Real Madrid è stata con più ombre che luci. Ha lasciato alcuni flash, ma anche molte incertezze su quale sia la sua posizione ideale. Ma la sua candidatura per la numero 9 ha trovato un’ulteriore ostacolo: l’esplosione di Gonzalo nel Mondiale per club. Il dibattito ora, al di là del numero di maglia, ruota attorno al ruolo che potranno avere i due giocatori nel loro processo di crescita. Per Endrick sarà una stagione chiave per conquistare un posto al Mondiale; la nazionale brasiliana non lo aveva più considerato dopo il suo arrivo a Madrid. Gonzalo, invece, potrebbe entrare nell’orbita della nazionale spagnola. Inoltre, la partenza di Rodrygo potrebbe anche aprire uno scenario in cui sia Gonzalo che Endrick potrebbero avere un posto importante in squadra.