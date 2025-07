Mbappé al Real ha lasciato il numero 9, perché non è un 9 (la stampa spagnola ci arriva con calma)

Prenderà il 10, anche se non è un 10. Relano su As rimpiange quando i numeri avevano ancora un significato

Con il numero 10 libero dopo la partenza di Modric, Mbappé he pensato: è mio il 10, lo voglio. Il 9 del Real Madrid è ufficialmente libero per chi dovesse arrivare. Secondo Alfredo Relano, su As, “certi numeri mantengono ancora un significato nonostante siano passati 30 lunghi anni da quando la Premier League ha deciso di porre fine alla numerazione tradizionale”.

Mbappé ha accettato il 9 lasciato libero da Benzema, al suo arrivo, “ma ora ha alzato il dito per rivendicare il numero 10, anche se non è un 10. Con quel numero, si vorrebbe vedere un centrocampista creativo o un trequartista. E Mbappé se la prende, perdendo un altro numero di classifica, il 9. Perché? Perché non è un 9. Sebbene abbia cercato di svolgere il suo ruolo, sebbene abbia segnato un discreto numero di gol, 44, e vinto la Scarpa d’Oro, è ovvio che la sua felicità non sta lì a giocare. E affinché l’abito non venga confuso con il monaco, l’ha abbandonato il prima possibile , riportandolo nello stesso limbo in cui l’aveva lasciato Benzema al momento della sua partenza. Ed è un numero che pesa, che compromette, che esige, sconsigliato per i debuttanti. La speranza di molti è che rimanga libero nel caso in cui un giorno Haaland…