Approfondimento della Faz dopo gli acquisti di Sané, Osimhen e forse Gündogan: «vogliono tornare a far parte dell'élite in Europa e stanno osando»

Dove i prende i soldi il Galatasaray? “un po’ dall’edilizia, un po’ rischiando: sono certi di andare avanti in Champions”

La domanda sorge spontanea, direbbe Antonio Lubrano, 93 anni, indimenticata conduttore televisivo. Dove prende i soldi il Galatasaray? Se lo è chiesto anche il quotidiano tedesco Faz. Che ricorda gli acquisti di Leroy Sané, Victor Osimhen e ora forse Gündogan.

Di Osimhen ricorda i 70 milioni spesi e lo stipendio a due cifre, persino superiore a quello dichiarato per Sané, scrive il quotidiano che prosegue:

Ma dopo lo spettacolare trasferimento di Osimhen, la domanda sorge spontanea: da dove ha preso il Galatasaray tutti quei soldi? Il club riceve sostegno finanziario principalmente dal potente settore edile turco, ad esempio da Pasifik Holding, che sponsorizza il club con circa dieci milioni di dollari statunitensi per questa stagione. Anche Rams Global è tra i suoi maggiori sostenitori. La scorsa stagione, in qualità di vincitore della Süper Lig turca, il club ha ricevuto anche l’equivalente di circa 17 milioni di dollari (circa 14,7 milioni di euro) in ricavi televisivi.

Un sacco di soldi, senza dubbio. Ma sono ancora lontani dall’essere sufficienti per investire in giocatori come Sané, Osimhen o lo svincolato Ilkay Gündogan. Il club spera di ricavare profitti significativi dalla vendita di un centro di allenamento nel quartiere di Florya.

La Bild – ricorda sempre il quotidiano Faz – ha inserito il Galatasary nella fascia dei club con ricavi a tre cifre. Ma aggiunge: ricavi che non sono ancora stati registrati, il Galatasaray sta programmando di raggiungerli.