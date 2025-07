Osimhen e la clausola voluta dal Napoli: se il Galatasaray lo rivenderà in Serie A, lo pagherà 150 milioni (SoFoot)

“Voleva fare un passo avanti in carriera e invece è finito in Turchia che calcisticamente vale la Repubblica Ceca”

Osimhen e la clausola voluta dal Napoli: se il Galatasaray lo venderà in Serie A, il suo prezzo raddoppierà: non più 75 ma 150 milioni (SoFoot). Il giornale francese scrive del trasferimento di Victor in Turchia. E si sofferma sulla clausola voluta da De Laurentiis.

Il Galatasaray ha accontentato Osimhen: il nigeriano voleva solo il club turco

“Tra le clausole bizzarre che accompagnano la firma dei contratti dei calciatori, ci sono quelle da un miliardo di euro (lo confermano Lamine Yamal e Gavi), quella che autorizza Marco Verratti ad allenarsi in Qatar, quella che autorizza Dennis Bergkamp a non prendere l’aereo, quella che vieta ai giocatori di provare le moto d’acqua. Victor Osimhen ha firmato ufficialmente con il Galatasaray in cambio di una clausola anti-Serie A. Il club di Istanbul non dovrà cedere il suo attaccante a una squadra italiana prima del 2027, pena il raddoppio del prezzo di acquisto della sua stella”.

So Foot racconta che in Turchia sono eccitatissimi per il nigeriano.

Ha voltato le spalle ad Al-Hilal, Manchester United o Chelsea per diventare quello che il media turco Fotomaç ha definito “il trasferimento del secolo”.