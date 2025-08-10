«Al Liverpool il suono del pallone è diverso, fa boom boom boom»: Kerkez l’anti-Chiesa

Focus del Times sul difensore serbo che descrive cosa voglia dire stare al Liverpool e si sta integrando. Il Times lo pone in contrapposizione a Chiesa che invece ha avuto molto problemi

“Boom, boom, boom” è il rumore del tocco del pallone negli allenamenti del Liverpool. Lo descrive al Times Milos Kerkez, difensore serbo di nazionalità ungherese, classe 2003, in forza ai reds. È arrivato dal Bournemouth per 40 milioni di sterline e ha raccontato il suo primo impatto con la nuova realtà. Un dettaglio in particolare lo ha colpito: il suono secco dei passaggi, un ritmo costante e incessante che scandisce ogni sessione: “boom, boom. boom”.

L’intensità degli allenamenti al Liverpool

«È questo suono in particolare che ricordo più di ogni altra cosa ripensando al mio primo giorno da giocatore del Liverpool e all’allenamento al quartier generale di Axa». Nonostante sapesse cosa lo aspettava grazie ai colloqui con il compagno di nazionale Dominik Szoboszlai, Kerkez è rimasto impressionato dalla velocità e dalla precisione degli allenamenti. «Quando senti il rumore del passaggio — “boom, boom, boom” — è diverso», ha dichiarato Kerkez. «È un livello davvero altissimo in tutto: nell’alimentazione, nelle persone che ti aiutano a migliorare fisicamente. Puoi solo crescere molto come giocatore quando vieni qui. È semplicemente il massimo livello del calcio».

La pressione è di chi non mette il piatto a tavola

Prosegue il Times:

Una testimonianza della sua forza mentale è la concezione di pressione: «La pressione è quando non hai un pasto la mattina dopo, [come] alcune famiglie. Quella si chiama pressione. Quello che facciamo noi non è pressione. Scendi in campo e fai il tuo lavoro. Al Liverpool, devi essere sempre al massimo».

Le difficoltà di Chiesa: il rovescio della medaglia

Il Times usa Chiesa come termine di paragone negativo, o meglio che fa da contraltare a Kerkez.

Se Kerkez ha abbracciato subito l’intensità del Liverpool, la storia di Federico Chiesa è stata decisamente più complessa. Arrivato in Premier League con grandi aspettative, l’attaccante italiano ha faticato a trovare il suo spazio, finendo spesso ai margini della squadra. Arne Slot, tecnico dei reds l’ha spiegata così: «È piuttosto semplice spiegarla, anche se certamente è un problema complesso. Federico ha saltato l’intera preparazione del pre-campionato e poi è arrivato in un campionato dove l’intensità è più alta rispetto alla Serie A», ha dichiarato Slot. «È dovuto al fatto che ha perso un pre campionato completo ed è difficile per ogni giocatore, quando ci sono costantemente partite, portarli ai livelli a cui siamo arrivati». Chiesa, che aveva iniziato bene, ha poi pagato il prezzo di una preparazione fisica non completa, trovandosi in difficoltà nel sostenere gli standard elevati richiesti dal club.