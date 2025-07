Chiesa messo fuori rosa dal Liverpool, ma il club dice che è infortunato… forse è infortunio di mercato?

Non è partito per il ritiro in Asia e club di Serie A lo monitorano. The Athletic: ha giocato e segnato nell'amichevole contro lo Stoke City. Non gli dispiacerebbe rimanere ai Reds.

Federico Chiesa è stato messo fuori rosa dal Liverpool per il ritiro pre-campionato in Giappone e Hong Kong. C’è l’interesse di diversi club di Serie A per l’esterno ex Juventus.

Chiesa messo fuori rosa dal Liverpool

The Athletic scrive:

La posizione del Liverpool è Chiesa ha un problema fisico che dovrebbe essere valutato. Ma il giocatore ha attirato i radar di diversi club di Serie A. Il 27enne ha giocato e segnato per la squadra di Arne Slot nell’amichevole domenica contro lo Stoke City, dopo aver partecipato a solo sei partite di Premier League la scorsa stagione. Non gli dispiacerebbe rimanere ai Reds e ha compreso perché ha giocato così poco nella scorsa stagione.

Il fantasista del Liverpool strizza l’occhio ad un ritorno in serie A, dove troverebbe Antonio Conte voglioso di allenarlo in azzurro. L’ex Juve è da tempo nel mirino dei partenopei – sia la scorsa estate sia a gennaio fu fatto un tentativo – e in questa estate la pista potrebbe scaldarsi. C’è da registrare, infatti, un’apertura importante da parte del giocatore sul suo possibile ingaggio.

Scriveva Alfredo Pedullà il 21 giugno:

“Federico Chiesa, il Napoli e Antonio Conte: le conferme delle ultime ore sono la sintesi di quanto svelato oltre un anno fa quando non c’erano margini per trattare con la Juventus. E anche a gennaio era stato fatto un sondaggio. Lui ha dato disponibilità anche sul lato ingaggio”, scrive il collega.