Vinicius sconvolto dall’arrivo di Mbappé: per Xabi Alonso non è un intoccabile, l’Arabia Saudita è più vicina

Vinicius sconvolto dall’arrivo di Mbappé: dopo la rottura col Real Madrid, l’Arabia Saudita è più vicina

Vinicius ha cambiato idea. Sembrava tutto fatto per il rinnovo del suo contratto (che scade nel 2027). Mancava solo la firma. Invece il calciatore brasiliano è tornato sui suoi passi e ha detto che quell’accordo non gli va più bene. Un passaggio che a questo punto potrebbe determinare l’addio del brasiliano al club di Florentino Perez.

Vinicius vorrebbe 25 milioni di euro.

Come riporta il giornalista Antón Meana di Cadena Ser.

Le parti sono lontane. Questo complica notevolmente il rinnovo, alla radio hanno assicurato che: “se la condizione per rimanere al Real Madrid è guadagnare quanto Mbappé, il rinnovo non si farà e lui non rimarrà”.

Il quotidiano Sport scrive che

la relazione tra Vinicius e il Real Madrid non è più quella di prima. La sua ultima stagione è stata altalenante e il suo rendimento è crollato nel finale. Ha perso peso in campo e Xabi Alonso non lo considera più intoccabile. Inoltre, il suo atteggiamento fuori dal campo genera dubbi in parte della tifoseria e nello spogliatoio.

La gelosia di Vinicius per il francese

Sullo sfondo c’è l’Arabia Saudita.

Anche se non c’è stata un’offerta formale, si è parlato di cifre astronomiche: fino a 300 milioni di euro per renderlo l’atleta più pagato del pianeta, solo dietro a Shohei Ohtani. E come riportato dal giornalista Ben Jacobs, poche settimane fa i sauditi preparano un’offerta da 350 milioni. (…) Il giornalista Toño García assicura che il giocatore non ha avuto contatti con gli arabi dal dicembre dello scorso anno, otto mesi fa. Madrid non ha fretta. Ritiene che l’offerta già concordata sia sufficiente. Ma le parti stanno già iniziando a contemplare una possibile via d’uscita in caso di offerta irrevocabile. Il contratto di Vinícius scade nel 2027, e se non rinnova, l’estate del 2026 potrebbe essere l’ultimo treno per venderlo. L’arrivo di Mbappé ha sconvolto Vinicius, dentro e fuori dal campo. Sull’erba, il brasiliano è passato dall’essere il miglior candidato per il Pallone d’Oro ad essere rimproverato dai suoi stessi fan dopo un terribile finale di stagione. L’attaccante ora chiede di essere pagato quanto il francese e si sente meno apprezzato di lui da Florentino Pérez.