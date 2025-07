Vinicius, rinnovo bloccato col Real perché vuole lo stesso stipendio di Mbappé (As)

“Il rinnovo di Vinicius è attualmente sospeso. Dopo un primo approccio avvenuto a febbraio, non ci sono stati ulteriori passi avanti tra le parti. […] Come riportato da As il Real Madrid ha chiesto all’agente del giocatore, Frederico Peña, quale fosse la cifra richiesta per il rinnovo. Vinicius ha fissato la sua richiesta a 20 milioni di euro netti a stagione, solo 5 in più rispetto all’attuale ingaggio. Da quel momento, però, non ci sono stati ulteriori contatti.

Il brasiliano ha firmato il suo ultimo contratto nel 2022 (annunciato solo nell’ottobre 2023), valido fino al 2027, per un totale di 75 milioni netti in cinque anni. Si tratta di un contratto a salire, con uno stipendio che parte da 10 milioni e arriva a circa 18, più bonus legati a riconoscimenti individuali. Il nodo principale riguarda il confronto con Mbappé: portare Vinicius a 20 milioni significherebbe superare i 15 milioni netti percepiti dal francese, una soglia che il club non vuole oltrepassare, nonostante il bonus alla firma da 40 milioni garantito a Mbappé, che di fatto ne alza il compenso reale.

Secondo fonti vicine al giocatore, l’offerta da un miliardo in cinque anni proveniente dall’Arabia Saudita “al momento non esiste”. Ma è chiaro che, senza un rinnovo, altre offerte potrebbero tornare a farsi sentire”.