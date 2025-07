Lookman conteso tra Napoli e Inter: gli azzurri gli offrono l’ingaggio a 5 milioni (CorSport)

L'Inter in questo momento è in vantaggio, ma gli ha offerto un ingaggio da 4 milioni. L'Atalanta chiede 50 milioni per farlo partire, mentre i nerazzurri sono fermi a 40.

Oltre all’Inter, anche il Napoli segue gli sviluppi legati ad Ademola Lookman; l’attaccante nigeriano vorrebbe lasciare l’Atalanta in questa sessione di mercato estiva.

Lookman conteso tra Napoli e Inter

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Il Napoli piomba su Ademola Lookman. Nei giorni dell’affondo dell’Inter, in trattativa con l’attaccante e con l’Atalanta, è spuntato il terzo incomodo con lo scudetto, con un’offerta importante recapitata direttamente al giocatore attraverso i suoi agenti. Esterno sinistro offensivo di 27 anni, cioè una delle pochissime caselle da riempire completando la coppia con Lang. E soprattutto un’ala molto veloce e pericolosa, bravo in rifinitura, con il gol nel sangue e un bagaglio tecnico-tattico coltivato in tre stagioni di calcio uomo su uomo con Gasperini: considerando l’intensità e i ritmi del sistema Conte, e nella fattispecie anche l’esigenza del Napoli di aggiungere reti e assist sul carnet, sembra un identikit perfetto. Se non fosse che l’Inter in questo momento è in vantaggio, certo. Costo del cartellino: 50 milioni di euro. L’Atalanta ha fatto il prezzo dopo l’offerta interista da 40 milioni – rifiutata con rilancio a più 10 – e prima dell’inserimento del Napoli.

Le grandi manovre offensive sono ricominciate un attimo dopo l’annuncio dell’acquisto di Lorenzo Lucca, il centravanti che affiancherà Lukaku in una stagione piena di impegni importanti e complessi tra campionato, Champions, Supercoppa in Arabia e Coppa Italia. Conte è stato chiarissimo: il Napoli sta lavorando per implementare la qualità e la profondità della rosa, ma l’opera va completata per strutturarla a dovere. Lang e Lucca sono stati i primi correttivi in zona gol, ma in virtù della scelta tecnica di dirottare Neres a destra è ancora in corso il restyling del versante sinistro. L’habitat naturale di Lookman, il detentore del Pallone d’Oro africano. L’offerta d’ingaggio è superiore ai 4 milioni proposti dall’Inter: 5 milioni, con i benefici del Decreto Crescita. Se il giocatore darà il via libera, conteso com’è, si passerà a trattare con la Dea.