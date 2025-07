Galatasaray, il vicepresidente Öztürk: «La trattativa con Osimhen si risolverà nelle prossime 48 ore»

Il vicepresidente del Galatasarayha rilasciato una dichiarazione in seguito all’Assemblea generale finanziaria ordinaria della Federazione calcistica turca (Tff). Focus del suo intervento il trasferimento di Osimhen al Galatasaray, che verrà formalizzato nei prossimi giorni non appena il Napoli accetterà il pagamento dilazionato dell’intera cifra con fideiussione o lettera di credito annessa.

Riguardo al trasferimento di Victor Osimhen, Öztürk ha dichiarato:

«Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore. Ogni giocatore ha un’alternativa nella nostra rosa. Affronteremo la Champions League passo dopo passo. Prima, l’obiettivo sono i quarti di finale, poi le semifinali. Poi, se ci riusciranno, la finale! Ci aspettiamo che gli arbitri dirigano le partite in modo imparziale. Non abbiamo altre aspettative. Ogni giocatore vuole giocare per il Galatasaray. Anche Victor Osimhen vuole giocare per il Galatasaray. Lo vogliamo con noi.»

Osi, oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray (Romano)

Oggi nuovo confronto tra Napoli e Galatasaray per chiudere il trasferimento definitivo di Victor Osimhen nel club turco, in cui è stato in prestito la scorsa stagione. Il Gala vorrebbe pagare in più anni la clausola rescissoria da 75 milioni per il nigeriano, ma è arrivato un secco no da parte degli azzurri. Intanto, Osimhen spinge affinché si chiuda la trattativa; il nigeriano ha già un accordo col club per il contratto da 16 milioni l’anno.

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

La delegazione del Galatasaray, con George Gardi e il vicepresidente Abdullah Kavukcu, è pronta a confrontarsi nuovamente con il Napoli oggi in Italia. Le condizioni di pagamento dovranno essere concordate come passaggio finale per completare l’accordo per il ritorno di Victor Osimhen.