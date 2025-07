Osimhen, il Galatasaray vuole pagare i 75 milioni in 4-5 anni. Per De Laurentiis non se ne parla (Gazzetta)

Osimhen, il Galatasaray vuole pagare i 75 milioni in 4-5 anni. Per De Laurentiis al massimo in due rate (Gazzetta)

Ora sono le rate il pomo della discordia tra Osimhen, il Napoli e il Galatasaray. La Gazzetta dello Sport – con Vincenzo D’Angelo – scrive che il club turco è in Italia, è disposto a spendere i 75 milioni della clausola ma vorrebbe dilazionarli in quattro cinque anni. De Laurentiis non è d’accordo, per il presidente non se ne parla. Vediamo che succede.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Non esistono scorciatoie, ma una sola strada: pagare la clausola e chiudere la questione. Ed è quello che aspetta ora il Napoli per cedere definitivamente Osimhen. Non c’è altra strada possibile finché la clausola sarà valida. Poi, tutto è possibile, ma non è detto che i 75 milioni sufficienti oggi potrebbero bastare da dopodomani. Intanto, però, il Galatasaray è sceso in campo sul serio, con un blitz in Italia tutt’altro che segreto. Nel pomeriggio di ieri il vicepresidente turco Abdullah Kavukçu si è imbarcato su un volo privato con destinazione Milano: in Italia c’è Morata da piazzare, magari anche Calhanoglu da trattare, di sicuro il nodo Osimhen da sciogliere. Il Gala ha già un accordo con Victor per un quadriennale da 16 milioni netti all’anno più una sponsorizzazione che può far lievitare ulteriormente l’ingaggio del nigeriano. Il Gala è pronto ad alzare l’offerta, forse anche ad arrivare ai famosi 75 milioni. Però vorrebbe farlo dilazionando il pagamento in quattro o cinque anni. De Laurentiis e Manna sono stati chiari, ci sono delle linee guida da rispettare secondo clausola, che va pagata in un’unica soluzione. Al massimo, ci potrebbe essere un’apertura per un pagamento in due rate.

Osimhen, il Galatasaray pronto a pagare i 75 milioni della clausola (Sky Sport)

Osimhen, sta per concludersi la telenovela e il lungo, entusiastico e poi tormentato tra il nigeriano e il Napoli. Osimhen ha deciso di rimanere in Turchia e Sky Sport informa che il Gala è pronto a pagare la clausola di 75 milioni e ad assicurare a Victor un contratto da nababbo: quattro anni a sedici milioni l’anno.

Ecco cosa scrive Sky Sport su X:

Galatasaray pronto a pagare la clausola di Osimhen. I club dovranno discutere i termini di pagamento: al Napoli 75 milioni di euro, contratto di 4 anni a 16 milioni all’anno per il giocatore.

Il Napoli aveva già fatto sapere ai turchi di non essere disponibile a dilazioni di pagamento.