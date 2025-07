Lo United sempre più in crisi, Amorim sta gestendo un pre-campionato impossibile (Guardian)

Il Manchester United si avvicina all’inizio della nuova stagione tra le solite incertezze tecniche, caos gestionale e un mercato fermo per non dire in preda alla paralisi Joyciana. Alla guida del progetto ci sono Ruben Amorim e Sir Jim Ratcliffe, ma il club sembra bloccato su più fronti: una rosa spaccata, cinque giocatori messi ai margini, un solo acquisto ufficiale, e un indebitamento pesante che limita le manovre. Tra l’impossibilità di chiudere per Mbeumo, i dubbi su Fernandes e un ambiente demoralizzato, l’estate dei Red Devils si sta rivelando l’ennesimo capitolo di una crisi strutturale che dura ormai da oltre un decennio. Ne parla il Guardian.

La crisi dello United è senza freni, Amorim è bloccato quanto il club (Guardian)

Scrive così il quotidiano britannico:

“La saga di Bryan Mbeumo, con i suoi continui cambi di stagione, e la scelta di Liam Delap per il Chelsea sono inquietanti indicatori della difficile situazione del Manchester United a un mese dall’inizio della stagione. […] Ruben Amorim non può certo essere entusiasta di come stia procedendo l’estate. L’allenatore ha ingaggiato solo Matheus Cunha dai Wolves, in cambio della clausola rescissoria di 62,5 milioni di sterline dell’attaccante. […]

Eccoci arrivati ai famigerati cinque: Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho e Tyrell Malacia sono un quintetto che, secondo lo United, ha informato la dirigenza di voler essere trasferito. A loro è stato ordinato di allenarsi separatamente […] Lo United rimane in una situazione di stallo – alcuni potrebbero persino parlare di caos. L’attività di back-office di Sir Jim Ratcliffe avrà drasticamente ridotto gli oltre 1.100 dipendenti che ha ereditato al termine dell’ultimo ciclo di licenziamenti […]

Questo è un problema da quando Sir Alex Ferguson si è ritirato nel maggio 2013. Ordinando a Rashford, Garnacho, Sancho, Antony e Malacia di mantenersi in forma da soli, Ratcliffe, Amorim e il successore di Ashworth, Jason Wilcox, hanno fatto notare che sono tutti persone non grate che il club desidera ardentemente cedere, riducendone notevolmente il valore di mercato. […]

Ma con il passare del tempo, ti chiedi cosa ne pensi Amorim dell’impatto che questo avrà sulla preparazione per la stagione. Lo United non partecipa alle coppe europee per la prima volta dal 2014-15, il che significa che l’allenatore avrà più giorni per allenare la squadra con il suo amato 3-4-3. Ma, come ripete costantemente, servono i giocatori giusti per adattarsi a questo schema”.