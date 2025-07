Lewandowski non è incedibile, potrebbe arrivare un’offerta ufficiale dall’Arabia (Mundo Deportivo)

Robert Lewandowski è a un anno dalla scadenza di contratto con il Barcellona e potrebbe arrivare per lui una proposta ufficiale da un club saudita. Se le cifre soddisfacessero il Barça e l’attaccante polacco, non sarebbe del tutto scontata una sua permanenza in blaugrana.

Lewandowski non è incedibile, potrebbe arrivare un’offerta ufficiale dall’Arabia

Come riportato da Mundo Deportivo:

Robert Lewandowski ha 36 anni ma, nonostante la sua età, mantiene ancora un grande appeal a livello internazionale. Secondo le nostre fonti, diversi club della Saudi Pro League sono molto interessati a lui e hanno già sondato l’ambiente per capire la sua predisposizione a cambiare aria questa estate. L’attaccante polacco ha ancora un anno di contratto al Barcellona e non ha intenzione di andarsene, la scorsa stagione ha segnato 42 gol. Tuttavia, ci sono diversi fattori di disturbo nel club. Da un lato, come è evidente, l’enorme capacità economica dei club sauditi; nel caso di Lewandowski, potrebbe avere un peso il fatto che gli resti solo un anno di contratto al Barça e che nella lega saudita potrebbe firmare per tre o quattro anni. Inoltre, la lega saudita sta crescendo in attrattiva e sta alzando il suo livello agonistico. C’è da considerare anche che il mercato saudita non chiude il primo settembre come in Liga, ma possono acquistare giocatori fino al 23 settembre.

Hansi Flick, data l’età del polacco, potrebbe andare a sostituirlo in partita sempre di più. Il buon livello che ha dimostrato da centravanti Ferran Torres rafforza quest’idea; in quella posizione da falso nove, il tecnico avrebbe come alternative anche Marcus Rashford e Dani Olmo. Il Barça è soddisfatto del contributo che l’attaccante polacco può continuare a dare, ma se gli arrivasse un’offerta astronomica che gli garantisse più soldi e un contratto più lungo, non si chiuderebbe a una sua partenza. Naturalmente, tutto questo scenario saudita si attiverebbe solo se il polacco ricevesse un’offerta che lo faccia traballare.