Lewandowski ha imparato a indicare ai compagni i passaggi e ad essere cruciale anche quando non segna

Athletic: La sua evoluzione riguarda il “gioco di collegamento”. Se non tocca palla, fa movimenti che garantiscono ai compagni di essere pericolosi in attacco.

Robert Lewandowski sta vivendo una delle sue migliori stagioni con il Barcellona, riuscendo ad essere determinante anche quando non segna.

Lewandowski è diventato molto più di un centravanti

The Athletic scrive a proposito:

Per quanto strano possa essere di un giocatore che ha segnato oltre 700 gol ed è in corsa per vincere il suo tredicesimo campionato, Robert Lewandowski ha avuto una carriera relativamente tranquilla. Rispetto ad altri grandi di quest’epoca, non c’è stato alcun Pallone d’oro, probabilmente solo perché l’evento è stato cancellato nel 2020. Non c’è stato alcun successo con la sua nazionale. Ci sono state poche polemiche, nessun infortunio grave, nessuna crisi di fiducia, o improvviso cambiamento di posizione in campo. La carriera di Lewandowski è stata definita dalla coerenza. Incredibilmente, non ha mai finito al di sotto del secondo posto un campionato dal 2008-09, e dalla sua svolta a Dortmund, non ha mai segnato meno di 17 gol in campionato in una stagione.

Ma l’aspetto più intrigante della crescita di Lewandowski, e della sua evoluzione in questa stagione, riguarda il suo “gioco di collegamento”, piuttosto che i suoi gol. Dopotutto, quando arrivò al Bayern nel 2014, si parlava molto del gioco a tutto tondo del polacco quanto dei suoi gol. Al Barcellona è passato dall’essere un ibrido tra numero 10 e numero 9, ad essere più di un centravanti. Tocca molti palloni chiave ed è costantemente influente nella manovra blaugrana anche quando non tocca palla. Un buon esempio è il gol contro il Betis di Ferran Torres: Yamal si muove a destra, Lewandowski sa che Ferran Torres è posizionato meglio rispetto a lui, e quindi si sposta per garantire che il compagno prenda palla. Il suo marchio di fabbrica è diventato essere cruciale anche quando non segna o non tocca il pallone, indicando solitamente i passaggi ai compagni di squadra.

