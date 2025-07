La prima di Yamal con la 10 che fu di Messi, è un idolo anche in Giappone (Marca)

Il Barcellona ha aperto la stagione 2025-26 con un’amichevole disputata a Kobe, in Giappone, prima tappa della tournée asiatica che proseguirà in Corea del Sud. Secondo quanto riportato da Marca, a rubare la scena è stato Lamine Yamal, che per la prima volta ha indossato la maglia numero 10.

Yamal, protagonista in Giappone:

Marca scrive: «Il Barcellona della stagione 2025-26 ha mosso i primi passi questa domenica a Kobe, in Giappone, dove ha disputato la prima delle quattro partite previste per questa pre-stagione, tre delle quali si giocheranno nella tournée asiatica che porterà la squadra anche in Corea del Sud e la terrà lontana da casa fino al 5 agosto. È stata una giornata, com’è naturale, di esordi, entusiasmo, sperimentazioni… e segnali. Ma soprattutto è stato il giorno in cui Lamine Yamal non solo ha constatato di essere un grande idolo in Giappone, ma ha anche dimostrato che il suo immenso talento non fa differenze tra amichevoli e partite ufficiali. Ha trasformato l’incontro – vinto dal Barça – in una festa: la sua festa (…) È stata anche la partita in cui ha indossato per la prima volta la maglia numero 10».

Altri giocatori in primo piano:

Secondo Carmen Torres: «Yamal è stato la grande attrazione già nelle ore che hanno preceduto l’incontro: i tifosi giapponesi non hanno nascosto la loro devozione per il giovane fuoriclasse fin dal suo arrivo nel Paese, e per tutta la durata della partita. A tratti sembrava giocasse in casa: ogni volta che toccava palla, lo stadio esplodeva in un’ovazione. Ogni sua giocata — che fosse un dribbling, uno scatto, un passaggio filtrante, un cross o un tiro — veniva accolta con entusiasmo dal pubblico… locale? Yamal è stato il più acclamato».

Debutti promettenti:

Il giornale spagnolo scrive: «Rashford ha debuttato dopo appena tre sedute di allenamento col Barcellona, ed è apparso attivo, partecipe e protagonista in diverse azioni offensive. (…) Se Lamine Yamal è stato il protagonista del primo tempo, Rashford lo è stato nei minuti in cui è rimasto in campo nella ripresa (è stato sostituito al 79′), anche se non ha conquistato lo stadio come il giovane della cantera. Difficile competere con lui, ma l’ex Manchester United ha già fatto capire di essere arrivato per contare. Lo stesso vale per Dro. Il giovane canterano ha stregato Flick, e stiamo iniziando a capirne il motivo».