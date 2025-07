Il Barça parla di attacco informatico durante il match contro il Vissel Kobe, gratis per soci e abbonati. Il Mundo Deportivo: non è chiaro se sarà rimborsato chi ha pagato

Anche il Barcellona fa pagare le amichevoli (ma 10 euro per 4 partite). Il sistema va in crash e deve aprire a tutti

La prima amichevole del Barcellona (contro il Vissel Kobe), esordio del tour asiatico, è stata vinta dai catalani per 3-1 ma soprattutto è stata segnata da problemi tecnici che hanno impedito a molti soci e tifosi di accedere alla diretta tramite le piattaforme digitali del club. Il Barcellona ha poi deciso di trasmettere il secondo tempo gratuitamente su YouTube, attribuendo i disservizi a un attacco informatico.

La proposta iniziale del Barcellona:

Gabriel Sans su Mundo Deportivo scrive: «Il club ha proposto, per la prima volta nella sua storia, che gli abbonati potessero vedere gratuitamente sul sito web e sulla rinnovata App Ufficiale del Fc Barcelona le partite della squadra in Giappone e Corea del Sud. Anche se prima dovevano registrarsi a Culers Premium (la comunità digitale ufficiale del Fc Barcelona) inserendo il codice ricevuto via e-mail. In molti casi la registrazione non ha funzionato. Di fronte alla valanga di lamentele, il club ha deciso di trasmettere il secondo tempo in chiaro sul proprio canale YouTube».

Le partite sono gratis per soci e abbonati. Per gli altri sono a pagamento: «quattro partite di precampionato in diretta sul canale ufficiale YouTube Membership (Pack Pre Season), al costo di 9,99 euro al mese».

Problemi con l’iscrizione:

Secondo il giornale spagnolo: «Prima di prendere la decisione di aprire a tutti, il club aveva reagito diffondendo un’altra informazione, pur precisando che molti soci stavano accedendo senza problemi. Hanno indicato che bisognava seguire lo stesso processo utilizzando l’indirizzo e-mail da socio e che era importante controllare tutte le caselle della posta elettronica, compresi spam e posta indesiderata. Non tutti sono riusciti ad accedere (…) Alcuni hanno spiegato che, anche dopo essere riusciti ad accedere, compariva nuovamente un messaggio che consigliava di iscriversi a Culers Premium. Anche presso la redazione di Mundo Deportivo sono arrivate chiamate da parte di soci e tifosi che si lamentavano di non riuscire a vedere la partita tramite i canali messi a disposizione dal club. Alcuni nemmeno dopo aver pagato».

La trasmissione delle partite:

Prosegue il quotidiano spagnolo: «Secondo quanto appreso da Mundo Deportivo, Tv3 si era interessata all’acquisto dei diritti per trasmettere in diretta le partite della tournée asiatica. Ma fin dall’inizio il club aveva chiarito che non erano in vendita, poiché intendeva trasmetterle tramite i propri canali: gratuitamente per i soci, e a pagamento per i tifosi tramite Culers Premium e YouTube. Secondo fonti della televisione autonoma catalana, si era tentato di acquistare i diritti per la trasmissione in differita delle tre partite della tournée lo stesso giorno della partita, alle ore 19 (ora catalana). Ma anche in questo caso il club ha rifiutato. Alla fine, le partite potranno essere viste in differita su Betevé (la televisione pubblica della città di Barcellona), che le trasmetterà il giorno successivo allo svolgimento degli incontri a partire dalle ore 20:00».

Il comunicato del Barcellona:

Il Barça ha diramato il seguente comunicato:

«Il Barcellona informa che nelle ultime ore ha subito un attacco massiccio alle sue piattaforme di streaming da parte di siti che cercavano di captare il segnale in diretta della partita di precampionato contro il Vissel Kobe. Di fronte a questa valanga di richieste, il sistema ha attivato i meccanismi di difesa pertinenti, i quali hanno compromesso la trasmissione tramite il sito web e l’App Culers. È stata quindi presa immediatamente la decisione di offrire la partita in chiaro sulle piattaforme di YouTube per garantire la trasmissione dell’incontro. Il Club si scusa per i disagi causati e si metterà in contatto con tutte le persone colpite».

Il Mundo Deportivo aggiunge: «Ciò che la società non specifica è se verranno rimborsati coloro che hanno pagato per vedere la partita in diretta e non sono riusciti a farlo».