La Premier League sperimenta le Ref Cam: i test Fifa hanno superato le aspettative (Guardian)

La Premier League testa le mini-telecamere montate sull’orecchio degli arbitri, per offrire agli spettatori una prospettiva inedita dell’azione. Secondo il Guardian, dopo il successo al Mondiale per Club Fifa, il campionato inglese ne valuta l’introduzione ufficiale.

Dopo i test condotti dalla Fifa al Mondiale per Club, la Premier League sembrerebbe pronta a introdurre le Ref Cam direttamente sull’orecchio degli arbitri. Il progetto è in fase sperimentale, ma i vantaggi sono già emersi. Lo racconta il Guardian.

La sperimentazione delle Ref Cam:

Il Guardian scrive: «La Premier League ha avviato colloqui con l’International Football Association Board (Ifab), l’organo che stabilisce le regole del gioco, per valutare se il test possa essere esteso anche alle competizioni nazionali. Se l’Ifab darà il via libera, le Ref Cam potrebbero essere sperimentate dalla Premier League nel torneo estivo Summer Series che si terrà questo mese negli Stati Uniti. (…) L’introduzione delle Ref Cam in campionato dovrà comunque essere approvata dai club. Quindi non sarebbero pronte per l’inizio della stagione. E anche in caso di adozione non verrebbero necessariamente utilizzate in tutte le partite. Le Ref Cam sarebbero accolte con favore dai detentori dei diritti della Premier League, che si sono detti colpiti dal loro utilizzo da parte di Dazn».

Le Ref Cam al Mondiale per Club:

Matt Hughes riferisce: «Jarred Gillett ha indossato una Ref Cam montata sulla testa durante la partita tra Crystal Palace e Manchester United in Premier League, in un test condotto nel maggio 2024. Anche se le immagini non sono state trasmesse durante l’incontro. Due anni fa, durante la US Summer Series, la Lega aveva già sperimentato telecamere GoPro montate sul petto. Indossate da Rob Jones e Peter Bankes. Ma anche in quel caso le riprese non furono trasmesse in diretta. Al Mondiale per Club, le immagini delle Ref Cam sono state utilizzate da Dazn per fornire replay istantanei. E sono state mostrate anche sui maxischermi degli stadi. Anche altri campionati europei sono rimasti colpiti dai risultati, che permettono agli spettatori di avvicinarsi all’azione».

La prospettiva migliore:

Il giornale britannico scrive: «Il sistema prevede che gli arbitri indossino una telecamera sull’orecchio destro, collegata a un microfono e a un trasmettitore che invia il video ai broadcaster. Due fili – uno per la telecamera e uno per il microfono – passano lungo la schiena della maglietta dell’arbitro. E un trasmettitore è posizionato in una tasca dei pantaloncini. La Fifa ha testato anche altre tipologie di telecamere prima del Mondiale per Club, incluse quelle a livello del petto. Ma il comitato arbitrale ha concluso che la posizione laterale sull’orecchio offrisse la migliore prospettiva. La Fifa si è detta soddisfatta del test delle Ref Cam. E discuterà della possibilità di utilizzarle durante il Mondiale del prossimo anno».

Ulteriori vantaggi per il Var:

Hughes conclude scrivendo: «L’esito dell’utilizzo delle Ref Cams qui al Mondiale per Club Fifa 2025 ha superato le nostre aspettative”, ha dichiarato Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale Fifa. Collina ha aggiunto che le telecamere offrono anche un vantaggio aggiuntivo per arbitri e Var, permettendo di vedere quando l’arbitro non ha avuto una visuale chiara di un episodio importante. In una partita del girone tra Paris Saint-Germain e Atletico Madrid l’arbitro non ha visto un fallo di mano di un difensore dell’Atletico perché un giocatore gli ostruiva la visuale. “Il Var ha avvisato l’arbitro, che ha assegnato un rigore al Paris Saint-Germain dopo aver rivisto l’episodio al monitor a bordo campo”. Ha detto Collina. “Il sistema funziona”».