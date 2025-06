Collina: «La tecnologia è importante, anche se avessimo gli arbitri migliori, potremmo sbagliare lo stesso»

Ai microfoni di As: «Il nostro scopo è avere la tecnologia, non usare la tecnologia. Tutti gli arbitri sono entusiasti di essere al primo Mondiale per club»

Pierluigi Collina, noto ex arbitro e ora presidente della Commissione arbitrale della Fifa, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di As alla vigilia del fischio d’inizio del primo nuovo Mondiale per Club.

Collina: «Lo scopo è avere la tecnologia, non usarla»

Di seguito quanto dichiarato:

Quali sorprese arbitrali potremmo aspettarci ai Mondiali?

«Ci sono alcune innovazioni tecnologiche nel torneo, come l’ultima versione del sistema semiautomatico del fuorigioco, con cui credo che miglioreremo ulteriormente questo strumento. Avremo anche la Ref-Camera (una telecamera integrata negli arbitri), che è in fase di test e non verrà utilizzata per scopi regolamentari, ma piuttosto per l’intrattenimento. È più un dispositivo orientato alla televisione. È già stato testato in Coppa Intercontinentale e ha prodotto immagini suggestive, come un gol del Pachuca in cui un giocatore dribbla diversi avversari. Dalla telecamera dell’arbitro, l’azione diventa ancora più spettacolare. Ci sono molti occhi su un campo di calcio, ma quelli che prendono la decisione sono quelli dell’arbitro.»

La nuova regola sulle perdite di tempo stabilisce che se un portiere impiega più di otto secondi per calciare un calcio d’angolo, gli verrà assegnato un calcio d’angolo.

«Questa è l’innovazione più importante, quella che mira davvero a eliminare le perdite di tempo. Sarà implementata in tutte le competizioni calcistiche a partire da quest’estate. È già stata utilizzata in Copa Libertadores e Sudamericana e ha funzionato molto bene. Se i portieri sanno che viene fischiato un calcio d’angolo, non corrono rischi. Infatti, nelle prime 160 partite di Libertadores e Sudamericana, la regola è stata applicata solo due volte. Garantisce che i portieri non impieghino 15, 20 o 25 secondi per battere un calcio di rinvio. Questa è una buona notizia per il calcio.»

E che dire del fatto che i capitani sono gli unici a poter parlare con gli arbitri?

«Ha funzionato bene ai Giochi e in altre competizioni. È un’opportunità per migliorare i rapporti tra giocatori e arbitri. I giocatori possono continuare a parlare, ma in momenti specifici, solo il capitano può parlare. In questo modo, l’arbitro può spiegarsi. È un modo per migliorare il rapporto tra tutti.»

I fuorigioco semiautomatici continuano a sollevare interrogativi: nella recente Coppa del Mondo Fifa è stato subito un gol alla Germania…

«Il sistema semiautomatico fornisce un feedback sulla posizione, ma poi spetta all’arbitro interpretarlo. L’interferenza con un avversario è uno di questi. La posizione è determinata dalla tecnologia; l’influenza è determinata dall’arbitro.»

Perché a volte ci vuole così tanto tempo per mettere in guardia da azioni che non sono sempre dubbie?

«Implementeremo una versione migliorata della tecnologia per il rilevamento del fuorigioco. A volte i giocatori corrono per 40 metri e, dopo 40 metri, l’assistente arbitrale alza la bandierina. Questo rappresenta un rischio per i giocatori, che potrebbero infortunarsi. Quindi, se riusciamo a fornire all’assistente arbitrale il supporto della tecnologia ed evitiamo di non poter alzare la bandierina quando necessario, la decisione sul fuorigioco sarà più rapida.»

Il livello dell’arbitraggio spagnolo è diminuito?

«Vedete arbitri spagnoli qui (solo Hernández Hernández e Del Cerró Grande sono arbitri Var)? Parliamo di quelli che sono qui. Tutti gli arbitri presenti, l’intera squadra arbitrale presente, sono entusiasti di essere qui, perché in un certo senso stanno scrivendo la storia. Partecipano a questa competizione per la prima volta, ed è un’esperienza che rimarrà impressa nella memoria, quindi siamo felici ed entusiasti di essere qui. Ed è un ulteriore incentivo a offrire prestazioni ai massimi livelli.»

L’arbitrato dipende sempre più dalla tecnologia?

«L’obiettivo è sempre prevenire gli errori, perché anche se avessimo i migliori arbitri, potremmo sbagliare. Il nostro obiettivo principale non è usare la tecnologia. Forse questo è frainteso. Vogliamo avere la tecnologia, ma non usarla. In ogni caso, se succede qualcosa, è un bene per tutti se la tecnologia ci salva.»

L’arbitraggio è cambiato molto?

«Gli arbitri non sono più solo uomini in nero, come una volta. Sono molto di più. Hanno cambiato il loro modo di vestire, persino i materiali che usano. Un grammo in più o un peso in più è tanto. Soprattutto in condizioni meteorologiche come quelle di quei Mondiali.»

Un altro incredibile progresso è quello della palla…

«Anche i palloni sono cambiati, sì. Dal 2022, ne abbiamo uno che rileva il tocco di un giocatore. È un cambiamento fondamentale. Grazie a 12 telecamere – 16 in questa competizione – e 29 punti sul pallone, possiamo individuare la posizione di un giocatore e se la palla è stata toccata o meno da un giocatore. Questo è fondamentale per il fuorigioco. Il sistema invia 500 segnali al secondo ed è possibile determinare se è avvenuto un tocco.»

Ecco come è stato scoperto il controverso doppio tocco di Julian.

«A volte è difficile sapere se un giocatore ha toccato la palla o meno. Uno dei monitor Var mostra il parametro per determinare se c’è stato un tocco o meno. Il grafico lo indica. Pertanto, la tecnologia in questo caso offre un duplice scopo: confermare se qualcuno ha toccato la palla e determinare i fuorigioco dubbi.»