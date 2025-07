Se Infantino è ancora in grado di provare emozioni, si renderà conto di aver annoiato persino i tifosi (Süddeutsche)

Come spiega la Suddeutsche la tanto proclamata “nuova era” del calcio globale, incarnata dal Mondiale per Club targato Gianni Infantino, si è rivelata nient’altro che una vetrina sbiadita. A poche ore dalla conclusione della sua prima edizione statunitense, la manifestazione si trascina stancamente verso il sipario, lasciando dietro di sé poco più che una scia di malcontento: persino i tifosi, per la prima volta, sembrano stanchi di troppo calcio.

“Anche il gol più bello della cosiddetta Coppa del Mondo per club piuttosto povera di bei gol e la cui prima edizione negli Usa volge ormai al termine, resta un quadro orribile. […] In realtà, non è nata nessuna nuova vita, né dentro né fuori dal campo. E per quanto Infantino enfatizzi spesso la magnificenza del suo Mondiale per Club con la stessa riluttanza ai fatti che conosciamo dal suo amico Donald Trump, era chiaro a tutti che si trattasse di una competizione sportivamente insignificante e di scarso appeal.

[…] E se i temporali che regolarmente interrompevano le partite erano un tentativo da parte dei vertici di porre fine a questa deprimente situazione, il Mondiale per club lo ha dimostrato ancora una volta: nel calcio moderno c’è un solo Dio, il suo nome è Gianni Infantino, e la sua volontà è quella di trarre il massimo profitto da questo meraviglioso sport.

Se c’è un aspetto positivo di questo programma, sono state le voci critiche che ha suscitato, sottili ma crescenti, provenienti da un settore solitamente così immune alle critiche. I giocatori si lamentano apertamente del sovraccarico, ora che la stagione passata è passata quasi senza intoppi alla successiva. […]

Ciò che dovrebbe spaventare Gianni Infantino, se è ancora capace di provare simili emozioni, è che ha annoiato persino i tifosi di calcio con il suo Mondiale per Club. Troppo calcio, è qualcosa che bisogna saper gestire. […] Vi è rimasta impressa anche solo una scena, a parte l’infortunio di Jamal Musiala? Non sono solo i giocatori a essere stanchi, anche i tifosi: quando ci sarà di nuovo una vera pausa estiva? Che senso ha inserire più partite se sempre meno persone vogliono guardarle?”