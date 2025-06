Mondiale per Club, Infantino istruisce la regia e piazza il pubblico di fronte alle telecamere

Il Telegraph è critico nei confronti di Infantino e del Mondiale per Club. Stanotte l’esordio tra Al-Ahly e Inter Miami di Messi terminato 0-0 nella totale indifferenza del mondo del calcio. È come se si fosse giocata un’amichevole pre-campionato, eppure qualcosa ci fa pensare che Infantino dichiarerà il successo di un torneo che vede spalti vuoti e fallimenti vari (anche se, stranamente, lì di fronte alle telecamere il pubblico c’era ndr). Di seguito l’analisi del quotidiano britannico.

Spalti vuoti, giocatori esausti: il Mondiale per Club può mettere in imbarazzo la Fifa (Telegraph)

“Basta uno sguardo alle mappe di disponibilità dei biglietti pubblicate sul sito ufficiale della Fifa per notare un dato curioso: in molti stadi del Mondiale per Club negli Stati Uniti, i posti più affollati sembrano essere – guarda caso – proprio quelli che finiscono davanti alle telecamere. […] Non è un caso: come da vecchia prassi in caso di scarsa affluenza, si risparmia su steward e servizi, si limitano le aperture e si orientano le telecamere verso le tribune occupate.

[…] Le immagini delle tribune semivuote nei primi turni rischiano di diventare un boomerang per la Fifa, tanto più che i social non permettono di nascondere la realtà, per quanto bravi siano i registi televisivi. Infantino, però, ha voluto fortemente che il torneo si giocasse negli stadi più grandi, e non in quelli più piccoli. […]

Per la partita inaugurale tra Al-Ahly e l’Inter Miami, Infantino parlava ottimisticamente di “stadio pieno”. In realtà, a poche ore dal calcio d’inizio c’erano ancora biglietti disponibili. Lo dimostra il fatto che questa competizione non nasce da una reale domanda dei tifosi, ma da una precisa strategia politica.[…] L’obiettivo era dare un segnale di forza: dimostrare che la Fifa può creare un evento globale parallelo ai tornei europei.

Infantino sogna una finale con le grandi europee, magari con qualche squadra sudamericana a fare da outsider. Ma se la Champions League viene semplicemente replicata, l’effetto sarà controproducente. L’unico vero vantaggio competitivo per le squadre extra-europee sarà forse la stanchezza di fine stagione e il caldo torrido della costa orientale americana. Qualunque cosa accada il 13 luglio, possiamo scommettere che Infantino definirà il torneo un successo storico. Poco importa se gli spalti saranno semivuoti, se i giocatori sembreranno esausti, o se le squadre europee domineranno (o si scioglieranno al caldo)”.