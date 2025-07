È finalmente finita la telenovela Ndoye, se n’è andato al Nottingham Forest

Dan Ndoye andrà al Nottingham Forest, ormai è questione di ore. Sfumato il trasferimento al Napoli, con il club inglese che ha strappato il sì sia del giocatore, che del Bologna.

Scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Dan Ndoye al Nottingham Forest, ci siamo! Accordo verbale tra club e giocatore. 40 milioni + bonus. Il giocatore dovrà recarsi in Inghilterra nelle prossime 24 ore per le visite mediche. Marinakis voleva un acquisto di alto livello per sostituire Elanga, Ndoye ha detto sì. Tutto fatto.

🚨🌳 EXCL: Dan Ndoye to Nottingham Forest, here we go! Verbal agreement in place between clubs and player side.

€40m plus add-ons, player due to travel to England in the next 24h for medical.

Marinakis wanted a top signing to replace Elanga, Ndoye said yes to #NFFC. Now done. pic.twitter.com/TkivP5EHEH

