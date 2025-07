Grealish non entusiasma ma Ndoye non si smuove: Manna pensa a Nusa o Chiesa (Gazzetta)

Il Napoli continua a spingere per l’ala sinistra che Conte ha richiesto, ovvero Dan Ndoye. Pare che la trattativa con il giocatore sia chiusa da più di un mese, ma continua a mancare la volontà – aggiungiamo giustamente – di pagare ai felsinei altri 45 milioni di euro dopo i 35 circa per Beukema. Anche perché con quella stessa cifra si prende Lookman. Manna allora, come scrive la Gazzetta, ha alternative di altro genere.

Alternative a Ndoye, il Napoli pensa a Nusa e Chiesa oltre a Grealish (Gazzetta)

Scrive così la Gazzetta:

“L’arrivo di Lucca mette fine alla ricerca di un vice Lukaku e offre al Napoli una soluzione devastante in più nel gioco aereo. Ma non è ancora abbastanza per considerare il reparto al completo. Per questo continua la caccia a Dan Ndoye, considerato il giocatore ideale […] E ora si sarebbe inserito il Nottingham Forest sul giocatore. Ndoye è disponibile ad ascoltare l’offerta inglese, ma resta ancora alla volontà del Bologna. Così, Manna tiene vive le possibili alternative come Nusa del Lipsia o Chiesa del Liverpool, mentre non avrebbe riscosso entusiasmo l’ipotesi di prestito per Grealish dal City, che ha un ingaggio fuori parametro. […]

E sul tema ieri sera è intervenuto anche Marco Di Vaio, ds degli emiliani. «Ndoye? Il ragazzo ha degli apprezzamenti ma nessuna proposta ufficiale. Siamo sereni, stiamo anzi parlando con lui di prolungare e migliorare eventualmente il contratto […]». Parole di facciata o meno, lo scopriremo a breve. L’esterno alto resta l’unica priorità da sistemare, ma non l’ultima operazione da fare. Al netto di eventuali nuove cessioni–e si aspetta ancora la documentazione e le garanzie bancarie del Gala per Osimhen, per cui è stato trovato comunque un accordo di massima su tutto —, al Napoli mancherebbe un secondo portiere, un’alternativa a Di Lorenzo a destra e anche un sesto centrocampista, visto che Anguissa a dicembre partirà per la Coppa d’Africa.”