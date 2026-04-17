Il Galatasaray non è fesso, non vuole più riscattare Lang (pessima notizia)

Il portale turco Yeni Mesaj: "Buruk ha chiesto alla dirigenza di andare su Rashford per 30 milioni di euro, ritenuto un calciatore internazionalmente più pronto" (e ora chi se lo prende?)

Bruttissima notizia per il Napoli. Pessima. Il Galatasaray pare non essere più tanto convinto di riscattare Noa Lang dal Napoli. L’olandese era arrivato in Turchia in prestito con diritto di riscatto nel mercato di gennaio, dopo prestazioni opache in Italia.

Se all’inizio i turchi sembravano entusiasti di questo nuovo arrivo, ora sembra che le emozioni stiano scemando e che l’esterno non sia più un calciatore indispensabile. E adesso chi se lo prenderà? Lang rientra a pieno titolo nella insufficiente campagna acquisti estiva del Napoli, prossimo dire che ne è il fiore all’occhiello insieme con Lucca. Tra lui e lei scegliere non saprei.

Lang non sarà riscattato dal Galatasaray

Il portale turco Yeni Mesaj rivela che:

il Galatasaray ha rinunciato a Noa Lang. Okan Buruk ha chiesto alla dirigenza di andare su Marcus Rashford per 30 milioni di euro per sostituire Noa Lang, che costerebbe 28 milioni di euro. Rashford è ritenuto un calciatore internazionalmente più pronto e il Galatasaray busserà alla porta dello United nei prossimi giorni.

Marcus Rashford è attualmente in prestito al Barcellona, dove sta sostituendo Raphinha infortunato e che dovrebbe rientrare per il Clasico contro il Real Madrid del 10 maggio. Ha collezionato 12 gol e 13 assist in questa stagione.

Numeri non proprio entusiasmanti quelli invece di Lang finora; solamente 2 gol e 2 assist al Galatasaray. Vero che l’inglese è al Barça da inizio stagione. Ma l’impatto dell’olandese nel club turco è stato un cosiddetto quadro di lontananza. Inizialmente ha promesso fuoco e fiamme, poi si è finiti al tepore di un caminetto.