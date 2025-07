Il Nottingham sta lavorando all’accordo per Ndoye e valuta McAtee come alternativa (Guardian)

“Il Nottingham Forest sta lavorando per concludere l’affare con l’ala del Bologna Dan Ndoye e sta valutando se fare un’offerta per James McAtee, la cui valutazione dal Manchester City è di 35 milioni di sterline. Ndoye, nazionale svizzero, è considerato dal Forest il sostituto di Anthony Elanga, passato al Newcastle per 55 milioni di sterline. Il Forest era interessato ad acquistare Johan Bakayoko, ma quest’ultimo ha deciso di lasciare il Psv per il Lipsia. Ndoye, autore di otto gol in 30 partite di Serie A la scorsa stagione, è interessato al Napoli, ma è desideroso di mettersi alla prova in Premier League.

[…] Il Forest ha anche chiesto informazioni su McAtee, ma è improbabile che raggiunga la valutazione del City per un giocatore che ha vinto il Campionato Europeo Under 21 il mese scorso. All’inizio dell’estate, agli interessati era stato detto che McAtee era disponibile per circa 25 milioni di sterline, ma la valutazione è stata rivalutata e il City sta cercando una cifra più vicina ai 42,5 milioni di sterline spesi dal Chelsea per Cole Palmer. McAtee è oggetto di interesse da parte di West Ham, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund, e il ventiduenne ha visitato la Germania per visitare le strutture dei due club della Bundesliga mentre valuta la sua prossima mossa. Il centrocampista offensivo ha collezionato 27 presenze con il City la scorsa stagione, ma non è mai stato titolare con Pep Guardiola”.