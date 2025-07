Palmer è spaventosamente forte, il Psg non si è sentito a proprio agio nemmeno per un istante (Guardian)

L'elogio dopo la vittoria ai Mondiali per club. "Il movimento del Chelsea era sincronizzato, ma serve comunque qualità individuale per farlo funzionare. Dembélé sembrava quello visto a Barcellona"

Il Guardian elogia il Chelsea di Maresca, a firma Steinberg. Cole Palmer è stato il vero protagonista della finale del Mondiale per Club Fifa, sbigottendo di fatto il Paris Saint-Germain grande favorito – lo aveva dimostrato fino alle semifinali, devastando il Real Madrid -. Questo è il bello del calcio. Il Chelsea li ha annichiliti con la loro stessa arma: una pressione feroce e tanta qualità offensiva. Maresca ha trovato negli uomini – forti, seppur giovani – del Chelsea una grande disponibilità al sacrificio ma anche tanta qualità individuale, senza la quale si sarebbe fatta difficoltà a costruire un gioco così dinamico.

L’elogio del Guardian a Cole Palmer: ci vuole qualità individuale per dare senso al gioco collettivo di Maresca

Scrive così il quotidiano inglese:

“I cartelloni pubblicitari sparsi per New York avevano ragione: Cole Palmer è davvero spaventosamente forte. […] Una prestazione sbalorditiva quella del numero 10 del Chelsea. Palmer si è lanciato nel mito mondiale distruggendo quasi disinvoltamente il Psg. Aveva già brillato in finali in passato, ma questa era di un altro livello. […]

Il Psg era sbalordito. È la squadra del momento, tra le più vincenti dai tempi del Barcellona di Pep Guardiola, ma il Chelsea credeva che fosse arrivato il suo momento. «Chi l’ha detto?», aveva chiesto Enzo Maresca quando gli era stato suggerito che i suoi giocatori avrebbero dovuto sopravvivere a lunghi periodi senza palla? In realtà, però, l’allenatore del Chelsea stava un po’ bluffando. […]

Il Psg aveva il 60% di possesso palla in quella fase (prima del vantaggio del Chelsea ndr). Non si sentivano a loro agio nemmeno per un istante, però. Erano stranamente distratti, come dimostra il momento in cui Désiré Doué ha sprecato una facile occasione per tirare sullo 0-0. Dembélé era il Dembélé del Barcellona. Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves sono stati surclassati da Caicedo – incredibile pensare che la sua partecipazione fosse in dubbio a causa di un infortunio alla caviglia.

La disciplina del Psg è svanita con l’avvicinarsi della fine della partita, con Neves espulso per aver tirato i capelli a Marc Cucurella. Il Chelsea ha giocato di squadra. Le prese in giro sul loro progetto basato sui giovani sembrano ormai datate. […] Palmer ha dato prova di maggiore sfrontatezza al 29° minuto, con un piccolo guizzo, un movimento di fianchi, il tempo si è fermato. Gusto, con una corsa ingannevole, ha messo fuori gioco i difensori centrali del Psg. Il movimento era sincronizzato, ma ci voleva comunque qualità individuale per farlo funzionare. Palmer ha obbedito, insaccando con precisione un altro tiro alle spalle di Donnarumma. […] Cole Palmer Fc, il termine usato per indicare che il Chelsea fosse una squadra composta da un solo uomo, non è più l’insulto di una volta”.