Il Chelsea non si snaturerà, affronterà il Psg senza parcheggiare autobus in difesa (Guardian)

"Affrontano la squadra più forte al mondo, che ha dominato contro l'Inter in finale di Champions. E pensare che avevano contattato Luis Enrique, pensando non fosse adatto alla Premier"

L’analisi del Guardian sulla finale dei Mondiali per club che si disputerà tra Chelsea e Paris Saint-Germain. Una squadra così ambiziosa come quella di Maresca non “parcheggerà l’autobus” di fronte alla difesa per cercare solo di schermare una squadra, quella di Enrique, che attualmente sembra inarrestabile. Ha segnato 4 gol al Real Madrid pochi giorni fa dando un’impressione di egemonia a tutto campo spaventosa.

Il Chelsea non parcheggerà un autobus davanti alla difesa contro il Psg (Guardian)

Scrive così il quotidiano:

“Il Chelsea ha già guadagnato più di 80 milioni di sterline dalla sua avventura in Coppa del Mondo per Club, ma contro il Paris Saint-Germain può ottenere qualcosa di inestimabile. Questo va oltre le vistose medaglie d’oro e i soldi in banca. […]

Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Una scuola di pensiero è che il Chelsea avrà fatto bene se lascerà il MetLife Stadium con la sua dignità intatta. Gli avversari della Premier League non temono il Psg, la cui strada verso la gloria in Champions League è stata lastricata dalle vittorie su Manchester City, Liverpool, Aston Villa e Arsenal, mentre mercoledì era in una forma terrificante contro il Real Madrid. […] I chiari progressi dimostrano che il Chelsea affronterà i campioni d’Europa capaci di resistere alla tentazione di giudicarsi su una sola grande partita. […]

Il Chelsea ha incontrato Luis Enrique dopo aver esonerato Graham Potter nell’aprile 2023, per poi optare per Pochettino. Il senno di poi è curioso. Non è facile prevedere come un allenatore straniero si adatterà alla Premier League. Luis Enrique arrivava da un Mondiale deludente con la Spagna. Non è come riscrivere la storia affermare che le sue quotazioni non erano così alte come lo sono ora; che era calato dopo aver vinto la Champions League con il Barcellona nel 2015.

Ognuno ha un piano finché Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Kvara Kvaratskhelia non si scagliano contro di loro. La sensazione è che Maresca non abbia alcuna intenzione di parcheggiare l’autobus; che tradire la sua identità per una sola partita sarebbe una follia. […] Ma il Chelsea ha le sue armi. Ha Cole Palmer e la minaccia in contropiede di Pedro Neto e Liam Delap. João Pedro ha segnato due gol strepitosi contro il Fluminense ; Fernández e Caicedo sono in gran forma. […]

Il Chelsea sa di affrontare la squadra migliore del mondo. Il Psg ha dominato contro l’Inter nella finale di Champions League. La logica suggerisce che questa dovrebbe andare in un solo modo. Il Chelsea ha altre idee. Immaginate come si sentirebbe la prossima stagione da campione del mondo.”