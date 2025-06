Vinicius non è più lui: invece di prendersi la scena per l’assenza di Mbappé, ci ha pensato il giovane Gonzalo

Dov’è finito Vinicius Jr? Stando alle statistiche, all’inizio del 2025 ha partecipato a un gol ogni 69 minuti; successivamente è andato calando, uno ogni 186 minuti. Il Real Madrid è alla ricerca della miglior versione del brasiliano, che questa notte affronterà il Salisburgo al Mondiale per club.

Il Real Madrid deve ritrovare Vinicius, il suo 2025 è stato finora da incubo

As scrive:

La stagione 2024-25 sta volgendo al termine per il Real Madrid e Vinicius non è più lo stesso. Il brasiliano, che ha ricevuto tra elogi e applausi il premio di Miglior giocatore nel dicembre 2024, è ben lungi dall’essere in grado di ripetere un tale successo oggi… almeno per ora. Il Mondiale per club sembrava, e sembra, l’occasione perfetta per Vini di recuperare la sua brillantezza e per Xabi Alonso di rafforzare il suo reparto offensiva. Ma per il momento, il protagonista dei blancos è Gonzalo García (classe 2004). Il numero 7 non segna per il Real dal 16 aprile. Ha perso la scintilla e sta diventando frustrato. Contro il Pachuca non ha brillato e Bellingham ha dovuto assumere leadership in attacco per essere in grado di tirare fuori una vittoria. Prima del 2025 Vinicius era un altro giocatore. La fiducia è ciò di cui ha più bisogno. La stessa che ha avuto con Ancelotti e che dovrebbe avere con Xabi Alonso. Il blackout è arrivato nel momento peggiore. Mbappé non c’è, e il Mondiale per club che avrebbe dovuto consacrare Vinicius come una stella, ha cambiato protagonista: Gonzalo ha approfittato dell’assenza del francese nell’attacco madrileno per fare la sua parte.