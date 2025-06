Mbappé ricoverato in ospedale per gastroenterite acuta

Secondo Marca era così indebolito che non ha potuto partecipare al servizio fotografico ufficiale della competizione, e nemmeno accogliere il presidente Florentino Pérez al suo arrivo negli Stati Uniti.

Dopo la prima gara pareggiata contro l’Al Hilal al Mondiale per club, il Real Madrid ha fatto sapere questo pomeriggio che alla sua stella francese, Kylian Mbappé, è stata diagnosticata una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure.

L’attaccante non aveva preso parte alla prima sfida del Mondiale Forfait a causa di un virus, ed era stato posto in isolamento nella sua camera d’albergo per evitare di contagiare i suoi compagni di squadra.

Dopo il pareggio contro il club saudita di Al-Hilal sull’assenza dell’attaccante francese, il nuovo allenatore del Real Xabi Alonso ha dichiarato: «Non sappiamo se sarà presente alla seconda partita (contro Pachuca domenica alle 21:00). Vedremo come si riprenderà nei prossimi giorni. Ha avuto una grande epidemia virale».