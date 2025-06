Tra Messi e il Psg non c’è mai stato amore: a Parigi Leo era una stella cadente, fischiato e criticato (Le Parisien)

Due anni dopo, Leo Messi e il Psg si rincontreranno dopo l’addio dell’argentino, passato all’Inter Miami. Le due squadre si affronteranno domenica negli ottavi di finale del Mondiale per club.

Tra Messi e il Psg il feeling non è mai nato

Le Parisien scrive:

Il destino ha voluto che la reunion si svolgesse su un terreno neutrale. A settemila miglia da dove è iniziata la loro avventura, in un’euforia quasi surreale come il torpore che ha oscurato la loro separazione due anni fa, le strade di Lionel Messi e del Psg si incroceranno di nuovo questa domenica ad Atlanta. Questo incontro più che essere uno scherzo del destino, sembra un dono dal cielo, un’occasione per rivivere i ricordi passati, buoni o cattivi che siano. A parte dai suoi ex compagni di squadra, l’argentino non ha più ricevuto quell’affetto iniziale dal club parigino; le frecciatine taglienti date nelle interviste rilasciate dopo il suo addio hanno confermato che tra lui e il Psg non c’è mai stato un grande amore. Il suo arrivo nel 2021 prometteva di restare inciso nella memoria dei tifosi del club; le sue maglie andarono sold out in pochissimo tempo, i social impazzirono, rompendo tutti i record in termini di popolarità.

Ma Parigi, il clima, l’ambiente e il suo modo di operare, non hanno nulla a che fare con il Barcellona che lo coccola dall’età di 13 anni. Arrivò a novembre il suo primo gol col Psg, ma viene preso di mira quando dopo pochi mesi la squadra viene eliminata dal Real Madrid in Champions; i tifosi non esitano più a fischiarlo. La luna di miele è durata pochi mesi; nonostante i 21 gol e 20 assist in 41 partite, Messi a Parigi è una stella cadente, incapace di esibirsi ai suoi massimi livelli e di stringere un forte legame con i tifosi. La rottura è poi definitiva, arriva a fine stagione il certificato di divorzio di un matrimonio che non è mai decollato. Messi dichiarerà in seguito di non essere stato felice in quei due anni.