Messi: «Dopo il Mondiale vinto volevo tornare al Barcellona, Guardiola ha cambiato ma anche danneggiato il calcio»

Al canale Youtube “Simplemente Futbol”: «Tutti cercavano di giocare come il nostro Barcellona. Mondiali 2026? Mentirei se dicessi che non ci sto pensando».

Leo Messi ha rilasciato un’intervista al canale YouTube “Simplemente Futbol” in cui ha parlato della sua carriera finora e di un’ipotetica prossima partecipazione ai Mondiali 2026.

Messi: «Guardiola ha cambiato ma anche danneggiato il calcio»

Le dichiarazioni riportate dal Mundo Deportivo.

«Poter dire che ho ottenuto tutto nel calcio è qualcosa di veramente prezioso. Come dico sempre, a livello collettivo ho avuto la fortuna di vincere tutto a livello di club e nazionale con il Barcellona. Questo è qualcosa che penso apprezzerò di più con il tempo. Ecco perché dico sempre che sono molto grato a Dio per questo, per tutto ciò che mi ha dato».

Ha ricordato la scomparsa di Tito Vilanova, con lui al Barça dalla stagione 2008-09 al 2012-13 come vice di Guardiola:

«Quello che è successo a Tito ci ha colpito molto. Non era sempre con noi, ma sentivamo tutto quello che stava passando, sapevamo che stava attraversando momenti difficili, stava soffrendo e nessuno sapeva come sarebbe finita. Naturalmente, questo ha influenzato la squadra in un modo o nell’altro. È stata una stagione difficile in tutti i sensi a causa di tutto quello che è successo».

Messi ha ricordato il suo arrivo a Barcellona:

«Dico sempre che il primo spogliatoio in cui sono entrato è stato eccezionale. Sono molto grato per l’accoglienza che ho avuto: Ronaldinho, Deco, Sylvinho, così come Xavi e Iniesta, e Puyol… C’erano grandi nomi e la squadra era incredibile. Abbiamo vinto la Champions League per la prima volta dopo molto tempo. E il fatto che Rijkaard si sia fidato di me e mi abbia reso parte di quella squadra è stato fantastico per me».

Il successo iniziale dell’argentino è legato anche a Pep Guardiola:

«Pep viene da un altro mondo. È diverso, vede cose che nessun altro vede. Ha cambiato il calcio. Tutti volevano copiarci. In effetti, in un certo senso, ha danneggiato il calcio, perché la gente cercava di giocare come il nostro Barcellona. Ma eravamo una squadra speciale… quel centrocampo con Xavi, Busquets, Iniesta era perfetto. Guardiola è un uomo che ama i dettagli, ha una mentalità diversa dagli altri».

Messi ha confermato che il suo desiderio, dopo la vittoria del Mondiale 2022, era tornare al Barça:

«Dopo il mondiale non potevo vedermi in un’altra squadra europea che non fosse il Barça. Il mio obiettivo era tornare. Per tornare a casa mia, dove tutto ha avuto inizio. Ma purtroppo non è stato possibile».

Per questo, ha deciso di lasciare il Psg e volare negli Stati Uniti, all’Inter Miami:

«La decisione di venire qui è stata puramente una decisione familiare».

Sul suo futuro nel calcio:

«Non ho dubbi che continuerò a giocare, è una parte di me».

Ha un contratto fino alla fine del 2025 con il suo club, ma ha riconosciuto che il suo prossimo passo sarà legato ai Mondiali 2026:

«Quest’anno sarà importante per la mia decisione riguardo ai Mondiali. Mentirei se dicessi che non ci sto pensando».

ilnapolista © riproduzione riservata