Psg, la festa per la vittoria della Champions è degenerata anche nella violenza sulle donne (Le Parisien)

La festa per la vittoria della Champions del Psg è degenerata nelle strade della capitale francese. E diverse donne sono state avvicinate e minacciate da tifosi ubriachi, scesi in strada per celebrare il trionfo.

Nei festeggiamenti per il Psg, alcune donne hanno subito violenza da tifosi ubriachi

Come riportato da Le Parisien:

Per molti, l’euforia che ha colpito le strade della capitale sabato scorso lascia un sapore amaro. Il bilancio della folle serata si è rivelato pesante: un uomo con uno scooter morto schiacciato, diverse persone gravemente ferite, negozi saccheggiati, arrestate più di 500 persone. Oltre a ciò, anche la violenza subita dalle donne da parte di tifosi ubriachi che hanno adottato comportamenti minacciosi e pericolosi. Dounia, una studentessa parigina uscita con gli amici per festeggiare la vittoria sulle rive della Senna, ci ha raccontato la sua esperienza. Prima della partita, la 18enne aveva deciso di vestirsi con abiti larghi. Ma non è stato sufficiente. Mentre si dirige a vedere la partita, viene fermata con una sua amica da tifosi visibilmente alticci: «Un uomo sulla quarantina si avvicina, con una fiaschetta di alcol in mano; all’improvviso, sento la sua mano che mi stringe le natiche. Quando mi sono girata e ho reagito, ha iniziato a insultarmi e spinto violentemente».

Anche le donne che non hanno partecipato alla festa per la vittoria sono state vittime di abusi. Lisa, avvocata 29enne, è stata minacciata e intimidita pesantemente quando ha lasciato il suo appartamento per andare a buttare la spazzatura, da due uomini vestiti con le magliette del Psg; lei all’inizio ha mantenuto la calma e non gli ha dato corda, poi hanno ricominciato mentre lei stava rientrando in casa: «Ma come sei vestita?! Cosa sono quei leggings?! Cicciona!»; quando Lisa voleva aprire frettolosamente il portone per rientrare a casa, i due l’hanno raggiunta e hanno iniziato a colpire il portone. Entrambe le donne hanno rinunciato a presentare una denuncia. Loro non rappresentano casi isolati. Sui social, altre due donne hanno anche raccontato di essere state aggredite sessualmente in mezzo alla strada dopo la partita.