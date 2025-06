Psg, ultras danneggiano l’Allianz Arena dopo la Champions vinta: la Uefa pensa ad una sanzione (SportBild)

Domani la Germania giocherà il match di Nations League contro il Portogallo. Ma l’Allianz Arena è stata notevolmente danneggiata dopo la finale di Champions dagli ultras del Psg.

Gli ultras del Psg hanno danneggiato l’Allianz Arena dopo la finale di Champions

I tedeschi di SportBild riportano:

La Germania contro il Portogallo ha un problema per l’erba del campo? Il Psg ha vinto la finale di Champions 5-0 contro l’Inter e quasi 2000 ultras parigini hanno preso d’assalto il campo dell’Allianz Arena di Monaco. Una porta quasi distrutta, la rete tagliata e alcuni spettatori hanno strappato pezzi d’erba come souvenir del titolo. Quando la polizia se n’è accorta, ha iniziato a portare le persone lontano dalle aree danneggiate del campo e di nuovo verso la tribuna. Ma il prato dello stadio di Monaco resta danneggiato, e manca un giorno alla partita di Nations League. Tuttavia, i responsabili dell’Allianz Arena stanno già sostituendo i pezzi d’erba mancanti intorno all’area di rigore davanti alla tribuna nord, e soprattutto dal lato nord-est del campo. Grazie alla nuova tecnica dell’erba “ibrida”, non si dovrà aspettare che il prato ricresca. L’unica cosa discutibile è se la Federcalcio tedesca troverà il campo in perfette condizioni per giocare. E soprattutto, la Uefa starebbe pensando di sanzionare gli ultras del Psg.

L’intera città è stata letteralmente presa d’assalto da oltre 40.000 tifosi interisti, tra chi possiede il biglietto e chi è giunto solo per vivere l’atmosfera. Per garantire la sicurezza pubblica, le autorità tedesche hanno mobilitato circa 5.000 agenti, molti dei quali dotati di equipaggiamento antisommossa, dislocati nei punti nevralgici della città.

Scontri tra tifosi sono avvenuti anche in altre stazioni della metro, dove alcuni interisti sono stati aggrediti e respinti a calci dai supporter del Psg. La tensione tra le tifoserie resta alta, con crescenti timori per l’ordine pubblico.