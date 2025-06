Nico Williams, il Bilbao pronto alla battaglia legale col Barcellona: “non possono permetterselo”

L’Athletic Bilbao – pur di non perdere Nico Williams, dato in orbita Barcellona – è pronto a revisionare tutte le operazioni finanziare del club catalano. È l’indiscrezione lanciata da Cadena Ser e riportata da Mundo Deportivo.

L’Athletic Bilabo non vuole cedere Nico Williams al Barcellona: la clamorosa decisione

“L’Athletic Club ha fatto un passo avanti nella lotta per il futuro di Nico Williams. Secondo Radio Bilbao di Cadena Ser, il presidente del club Jon Uriarte e il direttore generale Jon Berasategui saranno a Madrid questo martedì per una questione relativa alla Liga. E approfitteranno della loro visita per informare sia la Federazione calcistica spagnola che la stessa Liga della loro intenzione di sottoporre a revisione tutte le operazioni finanziarie del Barcellona”

“La preoccupazione del club biancorosso ruota attorno al possibile ingaggio di Nico Williams da parte del Barcellona. Il giocatore ha già informato l’Athletic, tramite il suo rappresentante, della sua intenzione di lasciare Bilbao quest’estate per unirsi ai blaugrana. Tuttavia, il club basco assicura che non esiste alcun impegno precedente che faciliterebbe una partenza qualora il Barcellona mostrasse interesse. Nonostante Nico abbia rinnovato il suo contratto la scorsa estate”.

“Al di là del desiderio del giocatore, l’Athletic Club è disposto a tutto per trattenerlo. In questo contesto, il club di Bilbao si chiede se il Barcellona sia in grado di permettersi di pagare la sua clausola rescissoria che ammonta a oltre 60 milioni di euro. La tesi si basa sulla presunta violazione della regola finanziaria che limita gli investimenti negli acquisti ai ricavi generati dal club, siano essi derivanti dalla cessione di giocatori o da riduzioni salariali”.

“Secondo Cadena Ser, l’Athletic sarebbe addirittura pronto a uno scontro diretto con il Barcellona e avrebbe chiesto alle autorità calcistiche spagnole di impedire l’operazione. A meno che il club catalano non rispetti rigorosamente le attuali normative finanziarie. Il caso promette di suscitare scalpore nei prossimi giorni e di aumentare la tensione sul mercato e nei rapporti tra Barcellona e Athletic”.