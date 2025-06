Lo scherzo dello Zenit, annuncia di aver donato denaro al Barcellona per comprare Nico Williams

Nico Williams ha detto sì al Barcellona. L’attaccante esterno della nazionale spagnola si è accordato con il club catalano per un contratto per le prossime 6 stagioni fino a giugno 2031 con un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti all’anno.

Ora i dirigenti del Barcellona sono al lavoro per trovare un’intesa anche con l’Athletic Bilbao per una cifra vicina ai 62 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione. L’Athletic Bilbao vuole ricevere in un’unica soluzione, mentre i catalani sarebbero anche disposti a pagare di più, ma facendolo a rate, a causa delle loro perduranti difficoltà di bilancio.

You gave us Malcom, so happy to help! 💙 https://t.co/1KwY3581yn — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) June 20, 2025

Lo scherzo dello Zenit su TikTok

Nella trattativa si è inserito lo Zenit San Pietroburgo ma in un modo alquanto singolare. Il club russo ha infatti annunciato su TikTok di aver donato del denaro al Barcellona, precisando la ‘causale del versamento’: “Per Nico Williams dallo Zenit“. Si tratta ovviamente di uno scherzo. Lo ha spiegato lo Zenit su X sotto al post di alcuni tifosi del Barcellona: “Ci avete dato Malcom, siamo così felici di aiutarvi!“. Il riferimento è all’attaccante brasiliano arrivato al club russo nel 2019 dal Barcellona, dopo una sola stagione (abbastanza deludente) al Camp Nou. Malcom peraltro non fu certo ‘regalato’ dai blaugrana allo Zenit, che lo pagarono ben 40 milioni di euro più 5 di bonus.

Leggi anche: Nico Williams torna a brillare e accende il mercato: pressing da Bundesliga e Premier