Mondiale per club, pur di esserci tifosi sudamericani e messicani hanno sfidato le politiche di Trump

I primi Mondiali per club a 32 squadre dovevano essere (e sono) un delirio annunciato, schiacciati tra sponsor da dover per forza servire, creati soprattutto perché Infantino si sentisse forte e potente come Ceferin e avesse una sua competizione per club che tenesse testa alla Champions. Il resto lo sappiamo e lo abbiamo già ampiamente trattato. La Fifa tra le altre cose – racconta l’Equipe – si riempie la bocca con parole come inclusione e globalità, ma intanto organizza il suo torneo in un’America dove l’Ice arresta immigrati anche alla fermata del bus (è successo prima di Psg-Botafogo). Eppure sono proprio loro – specie dall’America del Sud – a tenere in vita la baracca: cori, cortei, stadi pieni. Altro che marketing. Qui il calcio lo portano i latinos. A modo loro.

Mondiale per club: vittima della politica Usa, festosi grazie ai sudamericani (Equipe)

Lo descrive così il quotidiano francese:

“Criticata fin dalla sua creazione per il sovraccarico di calendario che genera a scapito della salute dei giocatori, la Coppa del Mondo per club, alla sua prima edizione, si ritrova anche, indipendentemente dalla sua volontà, vittima dei sobbalzi politici negli Stati Uniti. Al contrario di questo clima ansiogeno, si svolge in un’atmosfera festosa, in particolare con la massiccia presenza di tifosi delle squadre dell’America Latina e del Sud.

La comunità latina rappresenta circa il 20% della popolazione americana nel 2025 ed è particolarmente presente in California, in Florida e in Texas. Quattro stadi dei primi due Stati citati ospitano o hanno ospitato incontri della Coppa del Mondo per club durante il primo turno. […] Lo scontro degli ottavi di finale tra i due club brasiliani Botafogo e Palmeiras, questo sabato alle 18 a Filadelfia, si preannuncia vivace e colorato. Questa constatazione è condivisa dai media locali, come dimostra un articolo del New York Times pubblicato il 26 giugno e intitolato: “Addio Argentina. La Coppa del Mondo per club rimpiangerà i vostri tifosi ma non il vostro calcio”. […]

I tifosi sudamericani e messicani si sono spostati in massa nonostante le minacce legate alla politica migratoria di Donald Trump, che fin dalle prime ore del torneo ha ordinato ondate di arresti di lavoratori clandestini. […]

La politica migratoria del governo Trump ha dato luogo ad alcune scene strane. Dei rappresentanti della Federazione internazionale di calcio, la Fifa, presenti per il torneo e alloggiati in un hotel del centro di Los Angeles, sono stati allontanati di nascosto a causa delle manifestazioni nel quartiere. […] Sul posto, hanno ritrovato agenti della polizia federale per l’immigrazione (Ice, appunto ndr), incaricati di arrestare i migranti. Venuti a sapere della loro presenza, tutte le notti i manifestanti venivano a fare rumore sotto le loro finestre”.