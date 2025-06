Mondiale per club, l’ultimo disperato tentativo per “riempire” gli stadi: spostare i tifosi dai loro posti originari

Questa notte l’inizio del Mondiale per club, primo match alle ore 02:00 (ora italiana). La Fifa, per ovviare al problema degli stadi mezzi vuoti, ha deciso che i tifosi non rispetteranno i posti assegnati sui biglietti, ma verranno collocati in vari punti della struttura, per farla sembrare quindi più piena.

L’ultimo tentativo della Fifa per “riempire” gli stadi per il Mondiale per club

Il Daily Mail riporta:

La Fifa sposterà i tifosi in varie zone dello stadio per far sembrare, agli occhi delle telecamere, le strutture apparentemente piene ai telespettatori. Alcuni che hanno acquistato i biglietti per il torneo, che prende il via stasera, hanno trovato i loro posti spostati da altre parti. Gli addetti ai lavori della Fifa, che hanno firmato un accordo da 1 miliardo di dollari con Dazn per trasmettere la competizione in tutto il mondo, hanno insistito sul fatto che nessuno dei tifosi colpiti si troverà in posti a prezzi inferiori rispetto a quelli che hanno originariamente acquistato e che alcuni finiranno nei posti migliori. I prezzi dei biglietti sono stati dimezzati per tutte le partite; coloro che hanno acquistato i ticket in anticipo riceveranno dei parziali rimborsi. Per il match di stanotte tra Inter Miani e Al-Ahly all’Hard Rock Stadium di Miami che comprende 65.326 posti, sono stati offerti cinque biglietti a ognuno degli studenti di un college locale a 20 dollari (17 euro). Quando è stato effettuato il sorteggio, a dicembre, i posti più economici costavano 35o dollari (302 euro).